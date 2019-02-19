كأس «جوليوس باير» الذهبية للبولو تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم كأس «جوليوس باير» الذهبية للبولو، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتستمر حتى الثامن من مارس المقبل، بمشاركة ثمانية فرق وبهانيكاب يصل الى 18 جول، وهو من التصنيفات العالية في عالم البولو.

وقد وجّهت اللجنة المنظمة الدعوة الى عدد من المسؤولين عن الحركة الرياضية، وعدد من رجال الأعمال، لحضور الافتتاح.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية رجل الأعمال محمد خلف الحبتور، إن بطولة كأس جوليوس باير الذهبية هي إحدى أهم البطولات على صعيد العالم، وتأتي ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية التي تتضمن خمس بطولات، هي الكأس الفضية وبطولة الأساتذة وبطولة تحدي دبي وكأس دبي والكأس الذهبية ذاتها.

وأشار الحبتور الى أن كأس دبي الذهبية اكتسبت سمعة ومكانة متميزتين على خريطة البولو العالمية، وباتت من أولويات رابطة البولو، كما أنها تستقطب أبرز النجوم العالميين والمحليين على السواء. وكانت قرعة البطولة قد قسمت الفرق المشاركة الى مجموعتين ضمت الأولى فرق الإمارات وديزرت بالم ومهرة وأبوظبي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق غنتوت والحبتور وزيدان وذئاب دبي.

وسيقص شريط الافتتاح اليوم في الثانية من بعد الظهر فريق ديزرت بالم، بقيادة راشد البواردي، حيث يواجه فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور، أما المباراة الثانية التي ستقام عند الرابعة عصراً فتجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني.