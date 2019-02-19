فهد مسعود مديراً لفريق الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال مصدر داخل نادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة شركة كرة القدم بالنادي أجرت تغييراً على الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتعيين فهد مسعود مديراً للفريق خلفاً للمدير السابق عبدالباسط محمد، الذي توقف عن العمل مع الفريق منذ مباراته مع الشارقة في الثالث من ديسمبر الماضي في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي على استاد آل نهيان، التي خسرها الوحدة 2-3.

وأضاف المصدر «تم إخطار مدير الفريق السابق عبدالباسط محمد شفهياً بإجراء التغييرات الإدارية، كما تم إخطار إداري الفريق فهد مسعود بالجمع بين مهمتي مدير الفريق والإداري حتى نهاية الموسم الحالي». وأشار المصدر إلى أن إدارة شركة كرة القدم ستعقد اجتماعات خلال أيام بلاعبي خط الوسط الثلاثة، سلطان الغافري وطارق الخديم وناصر عبدالهادي، للنظر في تجديد عقودهم.

ودخل اللاعبون الثلاثة فترة الستة أشهر في يناير الماضي، وأصبح من حقهم الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى، دون الرجوع إلى الوحدة.

وأكد المصدر أن هناك اتجاهاً قوياً لتجديد عقود اللاعبين الثلاثة لموسم واحد على أقل تقدير، نظراً لحاجة الفريق إلى جهودهم في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل ندرة وجود لاعبين مواطنين متميزين في سوق الاحتراف المحلية.