دولي الشطرنج يصنف عالمية الفجيرة لحل المسائل الافضل بين 49 مدينة في العالم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نشر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج على موقعه الرسمي خبرا اشاد به بتنظيم دولة الامارات العربية المتحدة بطولة العالم لحل المسائل ( جولة الفجيرة 2019) والتي اقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يومي 27-28 يناير الماضي، ووصف البطولة انها ظهرت كأفضل وأقوى بطولة من ناحية المستوى الفني للمشاركين على مستوى العالم والافضل والابرز تنظيما على مستوى 49 مدينة في مختلف دول العالم استضافت جولات مماثلة واقيمت بنفس التوقيت وقادت الى مشاركة لاعبين اساتذة كبار منهم بطلي العالم الحالي والسابق.

واعتبر الاتحاد الدولي مشاركة عدد من الأبطال البارزين على مستوى العالم في حل مسائل الشطرنج المعقدة والمصنفين كأساتذة دوليين كبار في حل المسائل نجاح تنظيمي بارز، ومن ضمنهم بطل العالم لسبعة سنوات البولندي بويتر مورديزا وتمكنه منفرداً من الحصول على العلامة الكاملة ( 60 درجة )على مستوى جميع المشاركين في العالم ، وكذلك بطل العالم السابق ورئيس لجنة وضع مسائل الشطرنج في الاتحاد الدولي للشطرنج الروسي اندرية سيلفانوف ، وكذلك بطل العالم في نهايات اللعبة الروسي أوليغ بريفاكوف، وكذك البطل الشاب صاحب الـ 17 عام الروسي دانيلا بافلوف والحاصل على المركز الرابع على العالم ، واللاعب الأوكراني الشاب المصنف رابع على العالم كيريل شفشينكو والعديد من الاساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم .

وبهذه المناسبة تقدم مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة واللجنة العليا المنظمة برئاسة الدكتور عبد الله علي ال بركت باسمى ايات الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة للاستراتيجية الثاقبة التي مهدت للنقلة النوعية لشطرنج الفجيرة على مستوى العالم، مثنيا على المتابعة والتوجيهات الكريمة والتي مهدت لنجاح البطولة قبل ان تنطلق منافساتها، ومشيدا بالتعاون الذي ابداه الاتحاد الاماراتي للشطرنج والاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، لدورهما بان تنال البطولة العلامة الكاملة ذهنيا وفنيا وتنظيميا.

كما واثنى نائب رئيس مجلس الادارة محمد عبد الله الزعابي على جهود فريق العمل ووصف الجهود التي بذلت بانها تميزت بالايجابية وبالروح الرياضية العالية وانها كانت احد العناصر الاساسية التي مهدت لان تأتي بطولة الفجيرة في صدارة 49 مدينة على مستوى العالم.

كما واشاد بالجهود المميزة لرئيس لجنة القوانين في الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة حكام البطولة مهدي عبد الرحيم حكام البطولة ، والحكم الدولي محمد عبد الغني نائب رئيس الحكام وعدد من الحكام الدوليين المساعدين.