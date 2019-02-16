54 قارباً تتنافس على ألقاب «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم في شواطئ جميرا حدثين رياضيين بحريين، بينها مسابقة الإبحار الشراعي المحلي التراثي والحديث للمرة الأولى. وتتجه الأنظار إلى

الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بمشاركة 54 قارباً، كما تقام الجولة الأولى من بطولة (دبي جونيور ريغاتا) للشراعية الحديثة. ويأخذ السباقان أهمية خاصة كون الفعاليات مخصصة للشباب والناشئين.

يذكر أن الجولة الافتتاحية في بطولة الشراعية 22 قدماً شهدت فوز القارب مرعب 31 بقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي بالمركز الأول لفئة الناشئين، فيما حل القارب الذيب 40 بقيادة النوخذة محمد طارق الحوسني في المركز الأول لفئة الشباب.

كما استطاع القارب زلزال 87 بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي الفوز بالمركز الأول لفئة الشباب 8-21 سنة في الجولة الثانية، وحل القارب طوفان 21 بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي بالمركز الأول لفئة الناشئين.