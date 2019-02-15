الجزيرة يهزم «الذئاب» بالخمسة في مباراة مسفر الأولى

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق الجزيرة فوزاً عريضاً، أمس، على حساب فريق الفجيرة بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الأولى لمدرب الفجيرة، عبدالله مسفر، الذي حلّ مكان المدرب التشيكي السابق، إيفان هاسيك.

وأقيمت مباراة الجولة 15 من دوري الخليج العربي على استاد الفجيرة، ورفع الجزيرة رصيده إلى 31 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث مؤقتاً، بينما ظل الفجيرة عند نقاطه الـ13 في المركز 12. واستثمر «فخر أبوظبي» بشكل جيد الأخطاء العديدة التي وقع فيها دفاع الفجيرة، وكان بإمكانه زيادة الغلة في شباك الحارس عبدالله التميمي.

بدأ الجزيرة المباراة مهاجماً وحصل على ضربة حرة مباشرة لم يحسن الاستفادة منها، تلت ذلك محاولة ثانية عن طريق تسديدة محمد فوزي من خارج الجزاء أبعدها الدفاع (3). ورد الفجيرة بمحاولة هجومية عبر محمد خلفان سددها ضعيفة في يد الحارس علي خصيف (5).

وأضاع الفجيرة فرصة هدف محقق للجزائري، محمد بن يطو، الذي ظهر خارج التوقعات بعد انفراده بالمرمى، لكنه تأخر في التسديد بشكل غريب مضيعاً فرصة التقدم (10). وأضاع الجزيرة فرصتين محققتين في غضون ثلاث دقائق، الأولى بعد انفراد الغاني أسانتي وتسديده الكرة إلى جانب القائم (15)، ثم رأسية أخرى داخل الست ياردات أطاح بها خلفان مبارك إلى الخارج (17).

وجاء تقدم الجزيرة في الدقيقة (23) عن طريق الغاني أسانتي، بعد هجمة قادها الهولندي، ناصر برازيت، مستفيداً من خطأ دفاعي للاعب خالد البلوشي، الذي تأخر بتشتيت الكرة، ليخطفها أسانتي ويسكنها المرمى.

وعزز الجزيرة التقدم بالهدف الثاني عن طريق الغاني أسانتي أيضاً، الذي تسلم كرة لم يحسن إبعادها المدافع حسن أمين في خطأ دفاعي ثانٍ، سددها أسانتي قوية إلى داخل الشباك (33).

وأضاع الفجيرة فرصة تقليص الفارق، بعد هجمة قادها البرازيلي صامؤيل روزا، لكن مواطنه غابريل سدد الكرة ضعيفة من على مشارف الست ياردات بشكل غريب (39).

وتمكّن الجزيرة من تسجيل الهدف الثالث عن طريق خلفان مبارك، الذي كان بعيداً عن مراقبة المدافعين، مستفيداً من كرة طولية لعبها فارس جمعة، أكملها خلفان من فوق الحارس عبدالله التميمي (41)، وأضاع الجزائري بن يطو فرصة سهلة للتسجيل عندما فضل تسديد الكرة من وضع صعب على مناولتها لزميله كوسوكو الذي كان في وضع أفضل (44).

ونجح الجزيرة في تسجيل هدفه الرابع عن طريق عبدالله رمضان في الشوط الثاني (55)، بعد تسديدة من وضع سهل من خارج منطقة الجزاء، من دون أي تدخل من مدافعي الفجيرة.

وحصل الجزيرة على ضربة جزاء بعد إعثار غير مبرر تعرض له الهولندي ناصر برازيت من قبل قلب الدفاع حمدان قاسم، سددها بنفسه إلى المرمى، مسجلاً الهدف الخامس (60)، واستمرت محاولات الفريقين دون أن تسفر عن أهداف أخرى لتنتهي بفوز الجزيرة بخماسية نظيفة.

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