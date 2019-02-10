راشد بن حمدان يتوّج فريق الإمارات بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية رئيس مجلس إدارة نادي النصر، فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالكأس الفضية للبولو بعد فوزه على فريق غنتوت 10/‏‏‏9 في المباراة النهائية للبطولة.

وسبق المباراة النهائية للكأس الفضية مباراة ختام كأس هيدون التي فاز بها فريق زيدان، بقيادة عمرو زيدان على منافسه فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور بنتيجة (9/‏‏‏8.5)، وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر يرافقه محمد الحبتور قاما بتكريم فريق زيدان السعودي، بطل كأس هيدون، وفريق مهرة الوصيف، أعقبه تكريم فريق غنتوت وصيف كأس دبي الفضية ثم فريق الإمارات البطل.

وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بأداء الفريقين مهنئاً سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالفوز باللقب الذي جاء عن جدارة واستحقاق، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن اللجنة المنظمة.

وأبدى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، إعجابه الشديد بالتنظيم وروعته وبالحضور الجماهيري وبالمنشآت المعمارية والحضارية التي تُقام عليها منافسات البطولة.

من جانبها، أعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بالفوز على فريق غنتوت القوي، مؤكدة أن «غنتوت» أثبت في جميع المواجهات بينهما أنه فريق قوي ومقاتل.

وأرجعت سموها فوز فريق الإمارات إلى «تكتيك مشاركة الخيول لأن فريقها دفع بأقوى خيلين لديه في الدقائق الأخيرة، ما رجح كفته للفوز باللقاء».

وأشارت إلى أن «الفريق سوف يطوي صفحة الكأس الفضية ويستخدم حقه المشروع في المنافسة والفوز بالكأس الذهبية وهي البطولة الأقوى والأهم للجميع، مؤكدة أنها ستشارك بتشكيل الفريق الحالي نفسه دون تغيير».

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً صباح اليوم، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالكأس الذهبية التي ستُقام في الأسبوع المقبل.

سبق المباراة النهائية للكأس الفضية مباراة ختام كأس هيدون التي فاز بها فريق زيدان.