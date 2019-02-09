«صحيفة صربية»: العين يعرض على المدرّب ميلوجيفيتش 3.2 ملايين يورو

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشفت صحيفة «لزهورنال» الصربية، أمس، أن شركة نادي العين لكرة القدم تقدمت بعرض رسمي لمدرب النجم الأحمر الصربي، فلادان ميلوجيفيتش، من أجل التعاقد معه لخلافة الكرواتي زوران.

وذكرت الصحيفة أن إدارة العين عرضت مليون يورو كتعويض سيحصل عليه النادي الصربي مقابل التخلي عن المدرب المرتبط بعقد مع النجم الأحمر حتى 2020، في حين عرضت راتباً سنوياً على ميلوجيفيتش بقيمة 3.2 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي العين مستعدة لزيادة التعويض لإدارة نادي النجم الأحمر من أجل انضمام المدرب، بعد مباراتهم أمام ملادوست لوكاني في الدوري الصربي يوم الثالث من مارس المقبل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن إدارة النجم الأحمر تريد استمرار المدرب حتى نهاية عقده.

في جانب آخر، يختتم العين تحضيراته، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، استعداداً لمواجهة «الكلاسيكو» مع الوحدة غداً في مباراة مؤجلة عن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، حيث يأمل «الزعيم» في الفوز وتقليص الفارق مع الشارقة المتصدر لنقطتين فقط. ويقود الفريق حالياً المدرب الكرواتي المؤقت سوبيتش.