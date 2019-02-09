4 ذهبيات لكاراتيه الإمارات في غرب آسيا

المصدر: جوني جبور - الشارقة

حقق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني لمراحل الشباب والناشئين، أمس، أربع ميداليات ذهبية في افتتاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والكاراتيه، ويسدل الستار عن نسختها الخامسة للرجال والسيدات والثانية للشباب والناشئين، مساء اليوم، ويستضيفها نادي الشارقة للألعاب الفردية في منطقة الحزانة.

وجاءت أولى الذهبيات الإماراتية، في فردي كاتا الناشئات، بعد أن احتلت لاعبة المنتخب نور حمدة القبيسي المركز الأول متفوقة على الكويتية سلامة رضا السلطان التي احتلت المركز الثاني، وعاد المركز الثالثة لهذه الفئة للاعبة منتخب البحرين فاطمة علي.

وعاود كاراتيه الإمارات الضرب بقوة، بعد أن خطف منتخب الشابات المركز الأول في مسابقة الكاتا جماعي، قبل أن يهدي كريم فوزي الإمارات الذهبية الثالثة بفوزه بالمركز الأول في مسابقات فردي كاتا تحت 12 سنة في منافسة واصل خلالها لاعبو الدولة التألق باحتلال لاعب المنتخب زياد محمد المركز الثاني والميدالية الفضية، ولتذهب الميدالية البرونزية للكويتي ناصر الفرحان.

وجاءت الميدالية الذهبية الرابعة، بعد أن توّج منتخب الشباب بالمركز الأول في منافسات الكاتا جماعي، متفوقين على المنتخب الكويتي الذي جاء بالمركز الثاني، ولتذهب آخر منصات التتويج للمنتخب السعودي الذي حقق المركز الثالث.

يذكر أن بطولة غرب آسيا تقام للمرة الأولى في ضيافة الشارقة، وتعد النسخة الحالية الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة، على أن تستكمل البطولة صباح اليوم بإقامة منافسات الرجال والسيدات، التي يسعى من خلالها منتخب الدولة لتأكيد زعامته في الترتيب العام والفوز بكأس البطولة.

بطولة غرب آسيا

تُقام للمرة الأولى

في ضيافة الشارقة

بمشاركة 230 لاعباً

ولاعبة.