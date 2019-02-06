بن قويض: دبا الفجيرة يتطلع لعبور الظفرة لنصف النهائي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف مدرب دبا الفجيرة السوري محمد قويض عن تطلعاته وإدارة النادي الى تحقيق الفوز على الظفرة في المباراة التي ستقام بعد غد الخميس في استاد راشد بن مكتوم بنادي شباب الاهلي في دبي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.

واشار الى أنه يتطلع لعبور الظفرة للوصول لنصف النهائي ومؤكدا ان الفريقين يتقاسمان الحظوظ بشكل متكافيء، وقال قويض في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في قاعة المؤتمرات في النادي مساء اليوم: اخفقنا كثيرا في منافسات بطولة دوري الخليج العربي، لكننا كنا محظوظين في بطولة كأس رئيس الدولة، والادارة والجهازين الفني والاداري نتطلع معا الى عمل الانجاز الذي لم نتمكن منه في بطولة دوري الخليج العربي، مشيرا الى الرغبة بتحقيق الفوز والاستمرار في البطولة،ووصف قويض مباريات كأس رئيس الدولة انها تختلف عن سواها من البطولات بكونها يجب ان تنتهي بوجود فائز واحد ولامجال للتعادل.

واضاف: منافسنا الظفرة يلعب بشكلين مختلفين حيث شاهدناه مع الفرق القوية يلعب بالاسلوب الدفاعي بينما ينتهج الاسلوب الهجومي مع الفرق التي تتشابه معه في الامكانات الفنية، ولدينا عنه فكرة كاملة، وهو فريق جيد وبرأيي فان مباراته الاخيرة امام الشارقة ليست معيارا لمستواه، واعتقد ان مباراتنا معه ستكون متكافئة، ونحن وصلنا لمرحلة جيدة في البطولة،من جهته قال اللاعب البرازيلي دياغو: سعيد بعودتي لدبا الفجيرة والذي اعتبره بيتي الثاني، وهذه المباراة مهمة، وسنعطي اكثر مما عندنا ونتطلع للفوز والذي سيعطينا دافع معنوي قبل العودة لمنافسات دوري الخليج العربي، وسنقاتل في الملعب من اجل تحقيق الفوز، ونعد الجمهور بتقديم افضل مالدينا من اجل دبا الفجيرة.