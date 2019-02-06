المطروشي مدرب تايكواندو من أصحاب الهمم يقود فريقه للإنجازات

المصدر: محمد فاضل - دبي

أصبح مدرب فريق التسامح «AJB- دبي» للتايكواندو، جاسم المطروشي، أول مدرب من أصحاب الهمم يقود فريقاً من اللاعبين الأسوياء للنجاح في البطولات الدولية ويحقق معه 11 ميدالية ملونة (9 برونز وفضيتين)، جاء ذلك خلال مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري.

ونجح المطروشي في قيادة فريقه المكون من 14 لاعباً من فئتي الناشئين والأشبال للفوز بـ11 ميدالية ملونة، في بطولة الفجيرة الدولية التي شارك فيها 1257 لاعباً يمثلون 80 فريقاً.

وقال المطروشي، لـ«الإمارات اليوم»: «هذه المشاركة أكدت أن اصحاب الهمم قادرون على تحقيق النجاحات في جميع المحافل وليس بالرياضات الخاصة بهم فقط، ولم يكن من السهل إتمام هذه المهمة لولا أني حظيت بدعم الجهازين الفني والإداري للفريق، الذي كان سباقاً لتحقيق الميداليات وإنجاح المهمة، وهذه المشاركة تمثل البداية من خلال المشاركة في البطولات الدولية، وينتظرنا عمل كبير في المستقبل».

وأثنى المدرب جاسم المطروشي على الثقة التي منحه إياها مدير الفريق، عبدالجليل فولاد، وتشجيعه على قبول التحدي، وتوجه بالشكر للجنة المنظمة لتسهيلها مهام قيادته للفريق في البطولة، ولاتحاد الإمارات للتايكواندو، للدعم الذي مهد لنجاح مهمته التدريبية، وفريق العمل، والمدرب نادر ناروي، والإداري عبدالله محمد، واللاعبين واللاعبات.