ورش عمل في دبي للنهوض برياضة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصلت، أمس، بمركز المعارض والمؤتمرات في فندق إنتركونتيننتال فستفال سيتي، أعمال مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها دبي، في الفترة من 2 إلى 7 الجاري، بحضور ممثلي 45 دولة.

واستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه نمو الحركة الرياضية في القارة الصفراء، كما أقيمت ورش عمل من كل لجنة بارالمبية، لعرض التحديات التي تواجهها، والخروج بمعطيات لصالح رياضة أصحاب الهمم على المستوى الآسيوي، كما تم عرض الفرص الموجودة في آسيا، التي تقدمها الذراع الاقتصادية للجنة البارالمبية الدولية أجيتوس، لبناء قنوات أفضل لتطوير رياضة أصحاب الهمم بصورة مستدامة، وتم عرض دراسة حول علوم الرياضة والتي قدمتها جامعة نيبون اليابانية، وأقيمت ورشة عمل لبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وإجراء التعديلات المطلوبة.

واستعرضت ورشة العمل في الجلسة الأولى تحديد العوائق، التي تقف أمام تنامي الحركة البارالمبية في القارة الصفراء، قبل أن تتم مناقشة الفرصة في آسيا بالجلسة الثانية، واستعرضت الورشة الختامية لأعمال اليوم الثاني، والتي اختتم بها المؤتمر البارالمبي النقاط العملية، لربطها بالخطة الاستراتيجية المقبلة للحركة البارالمبية الآسيوية، والتي تعمل على التطور في الأقاليم الخمسة، وهى منطقة وسط آسيا، ومنطقة شرق آسيا وغرب آسيا وجنوب آسيا، إضافة إلى منطقة الجنوب الشرقي.