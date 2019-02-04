أبطال الإمارات يحرزون 95 ميدالية في «تايكواندو الفجيرة»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أثنى رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، الكوري الجنوبي الدكتور تشو، على المساهمة الكبيرة لدولة الإمارات في تطوير رياضة التايكواندو على مستوى العالم، وذلك من خلال استضافة وتنظيم كبريات البطولات، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة لما قادت له بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، من نهضة رياضية في اللعبة، اضافة إلى ما أسفر عنه تنظيم بطولة العالم والجائزة الكبرى».

وكانت نتائج اليوم الثاني للبطولة قد أسفرت عن فوز لاعبي ولاعبات الإمارات بـ95 ميدالية ملونة، منها 27 ميدالية ذهبية و28 فضية و40 برونزية، تقاسمتها أندية الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة والشارقة للدفاع عن النفس وعجمان واتحاد كلباء وفرق التسامح - دبي في الأحزمة السوداء والأحزمة الملونة، بينما نال لاعبو الأردن 28 ميدالية ملونة مختلفة.