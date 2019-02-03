البارالمبية الآسيوية تناقش دعم مسيرة «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت أمس أعمال مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية، في فندق إنتركونتيننتال فسيتفال سيتي بدبي، ويسدل الستار عنه مساء اليوم، بمشاركة نخبة من الشخصيات صاحبة الاهتمام برياضة «أصحاب الهمم» على مستوى القارة، بهدف دفع مسيرة «أصحاب الهمم» وفق الاستراتيجيات المستقبلية للجنة البارالمبية القارية التي عاودت تجديد ثقتها بالإماراتي ماجد العصيمي لرئاستها حتى عام 2023.

وترأس المؤتمر، الذي يحل بضيافة دبي للمرة الأولى، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، بجانب ممثلي وأعضاء اللجنة البارالمبية من دول القارة، وتناول المؤتمر في يومه الأول استعراض الخطة الاستراتيجية البارالمبية الآسيوية، وأنشطة وأدوات التطور في الأقاليم الخمسة للقارة.

ويستكمل المؤتمر اليوم في ثاني أيامه، عبر مناقشة العوائق التي تقف أمام تنامي الحركة البارالمبية في آسيا، ووضع ورش العمل وخارطة طريق من شأنها توفير أدوات التميز، وتحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجية الموضوعة.