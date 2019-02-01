1254 مشاركاً في «دولية الفجيرة» للتايكواندو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، تحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركين في البطولات الدولية بالتايكواندو على مستوى الإمارات ودول الشرق الأوسط، بعد أن بلغ عدد المشاركين في النسخة الحالية 1254 لاعباً ولاعبة، يمثلون 80 فريقاً من 40 دولة في العالم، منهم 10 فرق محلية. ويتقدم المشاركين، أبطال الأردن وكازاخستان وأوزبكستان والهند والإمارات والولايات المتحدة ونيوزيلندا. وتنطلق البطولة عند الساعة التاسعة صباح اليوم في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد التايكواندو.