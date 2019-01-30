كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون‪ ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، اليوم، بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، وهي الفئة الأرفع مستوى في البطولات الدولية لرياضة قفز الحواجز.

وتحتفظ البطولة بتميزها كأول بطولة من فئة الخمس نجوم تقام منافساتها على ميدان مغطى على المستوى العربي والشرق أوسطي، وتختتم مساء السبت المقبل، وكانت بطولات القفز الدولية بالإمارات قد شهدت ثلاث جولات، منها في دوليات العين وأبوظبي ودبي، ويشارك في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية نخبة من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 42 دولة حول العالم، وبصحبتهم ما يقارب 400 خيل، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تبلغ قيمتها 532 ألف يورو (أكثر من (2.300.000 درهم) للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في 28 شوطاً تقام على ميادين الفروسية الداخلية والخارجية، تشمل الحدث الأبرز والرئيس، ويتألف من سبعة أشواط، تقام جميعها على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتتزامن معه بطولة دولية من فئة النجمتين من ستة أشواط، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة من ستة أشواط أيضاً، متضمنة نهائي فئة الخيول الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، ونهائيات المراحل السنية بدول المجموعة بواقع ثلاث منافسات لكل من فئة الفرسان الأطفال، والناشئين (الجونيورز) وفئة الفرسان الشباب. ‬