الجمهور يطلب إنشاء منطقة مشجعين في ملعب محمد بن زايد

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

طالبت جماهير، من المواطنين والمقيمين، بإنشاء منطقة مشجعين بملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره القطري في السادسة من مساء اليوم، بعد نفاد التذاكر التي طرحتها اللجنة المنظمة في أقل من أربع ساعات.

وأعلن مدير البطولة الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، على حسابه في «تويتر» نفاد جميع تذاكر المباراة التي طرحت في منافذ التوزيع الخمسة، وتم شراؤها من مجلس أبوظبي الرياضي، تحفيزاً للجماهير على حضور المباراة، وتشجيع ومساندة المنتخب الوطني، وطالب العواني الجماهير بالحضور مبكراً إلى ملعب محمد بن زايد، وقبل نزول اللاعبين إلى أرض الملعب للقيام بعملية الإحماء بوقت كاف، لتسهيل عملية الدخول، وتفادياً للازدحام المتوقع.

ونفى العواني توزيع تذاكر المباراة على المواطنين فقط، كما نفى أيضاً اختلاف عدد التذاكر في جميع منافذ التوزيع، مؤكداً أن التذاكر تم توزيعها بالتساوي في جميع منافذ التوزيع التي تم الإعلان عنها، رداً على انتقاد بعض الجماهير التي أكدت اختلاف كمية التذاكر من منفذ إلى آخر، وضربوا مثالاً بذلك وجود 600 تذكرة فقط بمنفذ نادي الشارقة، في حين تم توزيع 1200 تذكرة في منفذ توزيع نادي الوصل.

وقال أحد منسقي الجماهير، حريز المنهالي، «أرجو من اللجنة المنظمة سرعة الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي بإقامة منطقة مشجعين بملعب محمد بن زايد، حتى تتمكن الجماهير التي لن تتمكن من الحضور داخل الملعب من معايشة أجواء المباراة».

وقال عبدالفتاح أبوحامد، (مصري مقيم في أبوظبي): «ذهبت للحصول على تذاكر للمباراة، وحصلت على إذن خاص من عملي، من أجل تشجيع منتخب الإمارات، لكني وجدت صعوبات كبيرة في ذلك، ولم أستطع الحصول على تذكرة، وعدت إلى عملي، وأطالب اللجنة المنظمة بعمل منطقة للمشجعين خارج الملعب، مع وضع شاشات كبيرة، كما كان يحدث في روسيا أثناء كأس العالم».

الجنيبي: اللجنة المنظمة هي المعنية بالأمر

قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله ناصر الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد الكرة لا يمكنه إقامة منطقة للمشجعين خارج ملعب محمد بن زايد، وإن اللجنة المنظمة للبطولة هي المعنية بهذه الأمور، وأعتقد أن إنشاء منطقة للمشجعين من اختصاص الاتحاد الآسيوي».

من جانبه، قال عضو اللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا مدير التسويق والفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أحمد القبيسي، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك منطقة للمشجعين موجودة بالفعل على البحر بكورنيش العاصمة أبوظبي، ومزوّدة بشاشات عملاقة من أجل متعة الجماهير التي ترغب في مشاهدة المباراة من هناك، وهذه المنطقة تتسع لمئات الجماهير، ومزودة أيضاً بفعاليات مجتمعية، ومنوعات من أجل تحقيق الاستمتاع الكامل للحاضرين».