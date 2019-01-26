مجلس الشارقة الرياضي يقيم منصة مجانية للجمهور لنقل مباريات كأس آسيا

المصدر: جوني جبور-الشارقة

أقام مجلس الشارقة الرياضي ، منصة رياضية كبيرة أمام مركز إكسبو في الإمارة، توفر كافة الخدامات لاستقبال الجماهير التي تؤازر المنتخب الوطني وباقي المنتخبات المشاركة في كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات حالياً ويسدل الستار عن نسختها الـ 17 في الأول من فبراير المقبل.

ويتولى فريق من مجلس الشارقة الرياضي إدارة موقع المنصة، واستقبال الجماهير والاحتفاء بهم، وتوفير مختلف الخدمات لتسهيل متابعتهم للمباريات، خصوصاً الجماهير التي تؤازر المنتخب الوطني ولم تتمكن من الذهاب إلى الملاعب لمتابعة المباريات، إذ ترفع المنصة شعار "معاك يا الأبيض"، لا سيما بعد المسيرة الناجحة للأبيض في البطولة، وبلوغه الدور النصف نهائي بفوزه أمس على حامل اللقب المنتخب الأسترالي بهدف دون رد جاء بأقدام مهاجم المنتخب علي مبخوت.

وتوفر المنصة إضافة نوعية ومساحة مجانية لكافة الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب وباقي المنتخبات في كأس آسياـ إذ تأتي المنصة استكمالاً للاستضافة الناجحة للإمارة الباسمة لمباريات كأس آسيا الحالية، وذلك حين استضاف استاد نادي الشارقة منذ السادس من الشهر الحالي مباريات دوري مجموعات البطولة، بجانب مباريات الدور الثمن نهائي.