«الفار» تقود اليابان إلى نصف النهائي «الآسيوي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أصبح منتخب اليابان أول المستفيدين من تقنية «الفيديو» في تاريخ البطولة الآسيوية، بعد أن قادته، أمس، إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019، بعد فوزه على فيتنام بهدف دون رد من ركلة جزاء، تم احتسابها عن طريق تقنية الفيديو، على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ليتأهل «الساموري» إلى المربع الذهبي.

وكان تطبيق تقنية الفيديو، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، الحدث الأبرز في المباراة، بعدما استعان بها الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن مرتين، الأولى عندما ألغى هدفاً لمصلحة اليابان في الشوط الأول، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لـ«الساموراي» في الشوط الثاني، أحرز من خلالها الفريق الهدف الأول، الذي فتح الطريق نحو التأهل إلى نصف النهائي.

بدأ فيتنام اللقاء دون رهبة، وبادر بالهجوم، بفضل التحركات الجيدة من كوانغ نغوين وفان دوك ونغوين هونغ، وحصل «التنين الذهبي» على ركلتين ركنيتين، لكن لم يهدد مرمى اليابان، بينما لعب «السامواري» بحذر، ولم تكتمل أي هجمة للفريق في أول 20 دقيقة.

من جهته، كان لاعب فيتنام كونغ نغوين أنشط لاعبي الفريق، وتسبب في إزعاج كبير لدفاع اليابان، وسدد أول كرة خطرة على المرمى، بعدما راوغ أكثر من لاعب، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم (14)، في المقابل استخدم الحكم محمد عبدالله حسن تقنية الفيديو، عندما أحرز اليابان هدفاً عن طريق مايا أوشيدا، لكن بعد رجوع الحكم إلى «الفار» قرر إلغاءه، بسبب لمس الكرة يد اللاعب الياباني (24)، بينما تألق حارس مرمى فيتنام دانغ فان في التصدي لكرة خطرة لعبها تاكيهيرو تومياسو برأسه.

ورغم سيطرة اليابان على مجريات اللعب، لكن الهجمات المرتدة الفيتنامية كانت خطرة، وكاد كونغ نغوين يحرز هدفاً لفيتنام، لكن تسديدته ذهبت بجوار القائم (27)، وتألق حارس اليابان شويتسي جوندا في التصدي لتسديدة من فان دوك (36)، بينما أهدر نغوين كوانغ هاي أخطر فرص الشوط الأول، عندما أخطأ الحارس الياباني في تمرير الكرة، ووصلت إلى فان دوك الذي تركها إلى كوانغ هاي الذي سدد الكرة في جسد الحارس جوندا (38).

وفي الشوط الثاني، ضغط «الساموراي» بقوة، واحتسب الحكم محمد عبدالله حسن أول ركلة جزاء في تاريخ الكأس مستخدماً تقنية الفيديو، لمصلحة اليابان في الدقيقة 55، عندما سقط ريتسو داخل منطقة جزاء فيتنام، بعد تعرضه للعرقلة من بوي تيان دونغ، وسددها ريتسو في المرمى محرزاً الهدف الأول لليابان (57).

وباتت المباراة أسهل لليابان بعد هدف ريتسو، إذ هدد «الساموراي» مرمى فيتنام أكثر من مرة، أبرزها تسديدة قوية من هاراغوتشي، تصدى لها الحارس (67)، واستمرت المباراة دون تغيير في النتيجة ليكون «الساموراي» أول المتأهلين للمربع الذهبي.