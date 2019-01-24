عبيد هبيطة: الغيابات لن تؤثر في المنتخب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد، مرانه الرئيس، استعداداً للقاء نظيره الأسترالي في ربع نهائي كأس أمم آسيا (الإمارات 2019)، غداً على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وواصل المنتخب التدريبات، عقب فوزه على قيرغيزستان بثلاثة أهداف لهدفين في دور الـ16، وخصص الجهاز الفني المران الأول الذي استضافته ملاعب جامعة نيويورك بأبوظبي للاستشفاء، بهدف إزالة الإرهاق الذي لازم اللاعبين بعد مواجهة قيرغيزستان، التي استمرت 120 دقيقة.

وأكد مدير المنتخب، عبيد هبيطة، في بيان صادر عن اتحاد الكرة، أن الانضباط يسود تدريبات الأبيض، وأن الثقة عالية بمواصلة المشوار حتى النهاية، مشيراً إلى أن «الغيابات لن تؤثر في المنتخب، في ظل وجود عدد كبير من البدائل الجاهزة لسد النقص»، لافتاً إلى أن الجهاز الفني اتبع سياسة التدوير، وأتاح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المباريات السابقة، ما جعل معظم العناصر في حالة جاهزية وقدرة على المشاركة، متى احتاج المنتخب جهودهم.

ويفتقد المنتخب في لقاء أستراليا خدمات المدافع خليفة مبارك، الذي تعرض للإصابة أمام قيرغيزستان، ولاعب الوسط خميس إسماعيل بسبب الإيقاف.

وأكد هبيطة ارتفاع الروح المعنوية بين نجوم الأبيض، مبيناً أن التدريبات تواصلت دون راحة عقب التأهل لثمن النهائي، وقال إن جميع اللاعبين يحرصون على الالتزام بكل التوجيهات، ويتسابقون في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وتمنى مدير المنتخب أن تستمر الوقفة الصلبة من الجماهير خلف الأبيض، في مباراة أستراليا، مثمناً الدور الكبير الذي قام به الجمهور خلال المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن المنتخب وجد دعماً مقدراً من أنصاره، وأن عشاق كرة القدم الإماراتية لم يقصروا في تشجيع اللاعبين ومساندتهم في كل المواجهات السابقة، معتبراً لقاء أستراليا أهم محطة يحتاج فيها المنتخب إلى وجود أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة اللاعبين، ودفعهم لتقديم أفضل أداء، وتحقيق الفوز للحصول على بطاقة التأهل.

وقال البيان، أيضاً، إن اللاعبين يواصلون تدريباتهم بحماس كبير، خصوصاً أن المنتخب يدخل مرحلة جديدة ومهمة، وهو يواجه حامل اللقب في طريقه إلى نصف نهائي البطولة، ويعيش أفراد المنتخب في أجواء مميزة، بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الأبيض من قبل مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذين يحرصون على الوجود مع اللاعبين ومتابعة التدريبات، من أجل رفع الروح المعنوية لنجوم الأبيض.

وشهدت أروقة المعسكر، أمس، احتفال أعضاء المنتخب بقدوم المولودة الأولى لنجم وسط الأبيض ماجد حسن، حيث حرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري على تهنئة ماجد، الذي عبر عن امتنانه للجميع على مشاركتهم له أفراحه، وخلف هذا الاحتفال أجواء من المرح والسعادة في أروقة المعسكر، وقضى الجميع وقتاً ممتعاً في الاحتفال.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد، في الثانية ظهر اليوم، المؤتمر الصحافي للمدرب زاكيروني عن المباراة، كما سيتم عقد الاجتماع الفني للمباراة، بحضور الحكام والمراقب وممثلي المنتخبين.

زاكيروني واللاعبون يتابعون محاضرة حول تقنية الفيديو

نظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محاضرة تثقيفية لأعضاء المنتخب حول تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من المرحلة المقبلة من البطولة. وحضر المحاضرة المدير الفني ألبيرتو زاكيروني، وكل اللاعبين.

وتم خلالها شرح طبيعة تقنية الفيديو، وكيفية استخدامها من قبل الحكام، والحالات التي يلجأ فيها الحكم للاستعانة بالفيديو، وقدم مسؤولو لجنة التحكيم بالاتحاد الآسيوي شرحاً مفصلاً عن هذه التقنية. من جانبهم، حرص اللاعبون على الاستفادة من المحاضرة، وما قدمته من معلومات قيمة، ستفيدهم كثيراً في التعامل مع قرارات الحكم أثناء سير المباراة.

يفتقد المنتخب في لقاء أستراليا خدمات المدافع خليفة مبارك للإصابة، وخميس إسماعيل بسبب الإيقاف.

فارس جمعة: احترامنا لأستراليا لن يتحول إلى خوف ورهبة

قال مدافع المنتخب، فارس جمعة، إن مواجهة حامل اللقب أستراليا ستكون صعبة، لكنه شدد على أنه رغم قوة الخصم، فإن الإمارات مرشحة بقوة للتأهل، والاستمرار في البطولة حتى إحراز اللقب.

وقال في تصريحات صحافية: «ندرك أن الطريق إلى نصف النهائي سيكون محفوفاً بالكثير من المصاعب والعقبات، ونحترم أستراليا، لكن هذا الاحترام لن يتحول إلى خوف أو رهبة»، مبيناً أن التركيز والقتال طوال زمن المباراة، من أهم العوامل التي يمكن أن تقود المنتخب للفوز. وقال إن الإمارات تمتلك لاعبين مميزين، يتمتعون بالخبرة لتحقيق الانتصار.

وناشد فارس الجماهير الحضور لمساندة المنتخب، ودعم لاعبيه في هذه المهمة، لافتاً إلى أن المؤازرة والتشجيع أمران مطلوبان بشدة، ولهما تأثير كبير في مردود اللاعبين. وأرسل اللاعب شكره للجماهير على ما قدمته في المراحل السابقة، مشيداً بالعمل الجماهيري المميز الذي صاحب مباريات المنتخب، آملاً أن تمتلئ مدرجات استاد هزاع بن زايد عن آخرها بجماهير الإمارات.

سيف راشد: هدفنا واحد وهو اللقب

أكد لاعب المنتخب، سيف راشد، أن اللاعبين على ثقة عالية بقدرتهم على تجاوز عقبة حامل اللقب، وأكد في بيان صحافي: «كرة القدم لا تعترف بالحسابات، ولا تخضع للمنطق، بل تعطي من يجتهد أكثر»، مشيراً إلى أن «منتخبنا دخل هذه البطولة بهدف واحد هو التتويج باللقب، وأن مسيرته ستتواصل حتى النهاية، رغم قوة المنافس وصعوبة المواجهة».

وحول تحضيرات الأبيض للمباراة، أوضح أن الجهاز الفني رفض الراحة وواصل التدريبات عقب مباراة قيرغيزستان، وأن نجوم المنتخب كانوا حريصين على أداء التدريبات بقوة وحماس، وتنافس كبير بينهم، من أجل الدخول إلى التشكيلة الأساسية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يتوقون للظهور ضمن قائمة البداية، ويجتهدون لإقناع المدرب بأحقيتهم في ارتداء الشعار في هذه المباراة المهمة.

ووجه سيف راشد رسالة إلى الجماهير، مطالباً بالاستمرار في مساندة المنتخب في مباراة أستراليا، وقال: «نحن دائماً بحاجة ماسة إلى أنصار المنتخب في كل المباريات، الجماهير هي رهاننا الذي لم يخذلنا يوماً».