المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رابطة

عقدت رابطة مشجعي المنتخب الوطني اجتماعاً تنسيقياً عقب المباراة الأخيرة أمام قيرغيزستان، بحثت خلاله أسباب ضعف الحضور الجماهيري عن المدرجات خلال مباراة قيرغيزستان وكيفية حشده خلف الأبيض خلال مباراته المرتقبة أمام أستراليا غداً، وبحث الاحتياجات التي تمكن جمهور المنتخب من الحضور بكل سلاسة وسهولة.

انقسام

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك انقساماً بين أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن مستقبل المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، مع الأخضر عقب انتهاء عقده رسمياً، بخروجه من دور الـ16 لكأس آسيا، إذ يتزعم رئيس الاتحاد قصي الفواز، الجبهة الرافضة لاستمرار المدرب لعدم قدرته على المنافسة على لقب كأس آسيا وبسبب راتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه، والذي يري أنه لا يتناسب مع ما قدمه الأخضر بقيادته.

سورية

استعدت الجالية السورية في الإمارات لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام أستراليا غداً، ضمن الدور ربع النهائي لأمم آسيا «الإمارات 2019»، وتم التنسيق بين رئيس الرابطة بالعين محمد الهلاط مع مسؤول العلاقات العامة احمد الكعبي، لتأمين التذاكر وأعلام الإمارات لتوزيعها على الجماهير.