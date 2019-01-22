زاكيروني: لا اعرف شيئاً عن استراليا

المصدر: منصور السندي-أبو ظبي

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الإيطالي ألبيرتو زاكيروني أن المباراة كانت صعبة أمام منافس صعب وشرس هو منتخب قيرغيزستان خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين أمس الاثنين على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 الا أن المنتخب تمكن في النهاية من تحقيق الفوز والحصول على بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي ، مشيرا الى أن المنتخب لعب 520 دقيقة مقابل 120 دقيقة لقيرغيزستان، لافتا الى أنه لا يعرف شيئا عن منتخب استراليا الذي سيلعب ضده في الدور ربع النهائي للبطولة لكنه سيقوم بتجهيز المنتخب لملاقاته، مشددا على أنه ورغم أن ملعب المباراة لم يكن ممتلئا بكامله بالجمهور الإماراتي الا أن المنتخب حظى بمساندة كبيرة من الجمهور وأنه يشكر الجمهور الذي حضر لمساندة المنتخب ويهديه بطاقة التأهل للدور المقبل.



وقال زاكيروني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدفين " كنا ندرك منذ البداية صعوبة المباراة وعلى الرغم من أننا سجلنا هدف التقدم الا أن منتخب قيرغيزستان تمكن من تعديل النتيجة واشكر اللاعبين على ردة الفعل القوية بعد تسجيل قيرغيزستان هدف التعادل ".

وشدد زاكيروني على أنه لم يسجل أي أخطاء دفاعية في المباراة على الرغم من أن المنتخب عانى من بعض المشاكل خصوصا في الكرات العرضية والهوائية.

وأشار زاكيروني الى أنه لم يلجأ الى الأسلوب الدفاعي في المباراة كما يعتقد البعض بدليل أن المنتخب خاض المباراة بثلاثة مهاجمين هم إسماعيل مطر وخلفان مبارك وعلي مبخوت، واصفا أحمد خليل بانه يعد أفضل مهاجم في آسيا لكنه عانى في الفترة الماضية من الإصابة ولم يكن جاهزا بنسبة 100% حتى يقوم بإشراكه أساسيا في المباريات.