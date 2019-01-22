مبخوت في صدارة الهدافين العرب بكأس آسيا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تساوى مهاجم المنتخب الوطني علي مبخوت، مع أرقام الكويتي جاسم الهويدي، والعراقي يونس محمود، في عدد الأهداف التي أحرزها في بطولات كأس الأمم الآسيوية.

وسجل علي مبخوت ثالث أهدافه في كأس آسيا 2019، في شباك قيرغيزستان، أمس، ضمن دور الـ16 من البطولة.

وشارك المهاجم الإماراتي كلاً من الهويدي، ويونس محمود، في قائمة صدارة الهدافين العرب في بطولة كأس آسيا، ولكل منهم ثمانية أهداف.

وسجل علي مبخوت خمسة أهداف في النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها أستراليا 2015، متصدراً قائمة هدافي البطولة.

وعاد مبخوت للتألق في النسخة الحالية من البطولة، بتسجيله ثلاثة أهداف، خلال أربع مباريات لعبها حتى الآن.

ويتصدر قائمة هدافي بطولات كأس آسيا، الإيراني علي دائي، برصيد 14 هدفاً، يليه الكوري الجنوبي لي دونغ جوك، بـ10 أهداف، والياباني تاكاهارا وله تسعة أهداف.

وتبدو الفرصة سانحة أمام علي مبخوت لتخطي أرقام الهدافين العرب في النسخة الحالية، إذ سيلعب يوم الجمعة المقبل ضد أستراليا، في الدور ربع النهائي من البطولة.