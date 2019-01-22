الشعلة الأولمبية تصل الإمارات 28 فبراير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتسلم الدولة الشعلة الأولمبية يوم 28 فبراير المقبل، معلنة بذلك بدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واحتفاءً بهذه المناسبة التاريخية تقيم اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية حفل مراسم تسلم الشعلة الأولمبية، يوم 28 فبراير المقبل، بمطار أبوظبي الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتعدّ الشعلة الأولمبية هي من المراسيم الرئيسة في الألعاب الأولمبية، وترمز إلى انتقال مبادئ وقيم فكرة الأولمبياد من اليونانيين القدماء إلى العالم الحديث. ويتم حمل الشعلة من أوليمبيا في اليونان ويستغرق حملها ونقلها إلى المدينة المضيفة وقتاً كبيراً، ويتناوب على نقلها عادة شخصيات ورياضيون مشهورون، وبعد أن يقوم الرياضي الأخير بإشعال الشعلة الرئيسة في ملعب الافتتاح تبدأ الألعاب الأولمبية بصورة رسمية.