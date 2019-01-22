فيربيك يتهجم على الجمهور العماني.. ويصفه بكلمة قاسية

المصدر: محمد فاضل ــ أبوظبي

طالب جمهور منتخب عمان بإقالة المدرب الهولندي بيتر تيم فيربيك، ليس بسبب خروج «الأحمر» من منافسات بطولة آسيا «الإمارات 2019» إثر الخسارة، أول من أمس، أمام إيران بهدفين دون رد، وإنما للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، ووصفه كل من ينتقد لاعبيه بـ«الجمهور الغبي».

وقال المشجع عبدالعزيز سالم لـ«الإمارات اليوم»: «نطالب المدرب بالاعتذار أو إقالته من اتحاد الكرة العماني»، بينما قال المشجع جمعة البلوشي: «لا يمكن أن يتعرض المدرب للجمهور بهذا الشكل، خصوصاً أنه أصر على هذا الانتقاد، وكان يفترض عليه عدم الخوض في هذا الموضوع، لكي لا يزيد من أحزان الجمهور».

في المقابل، طالب مشجعون عمانيون بعدم الاكتراث لتصريحات المدرب، والعمل من أجل الحفاظ على التوليفة الحالية، بعد أن أصبحت للمنتخب العماني هوية رياضية مميزة، وقال محمد سفيان: «مثل ما ننتقد المدرب علينا أن ننتقد اللاعبين للأخطاء الدفاعية التي ارتكبوها، فقد كانت غير مقبولة». وأضاف «إضاعة ضربة جزاء، وإعادة الكرة من دون تركيز إلى الحارس، وما تسببت به من مشكلة قادت إلى هدف، وتدخل في غير محله تسبب في ضربة جزاء، هذه أخطاء دفاعية غير مقبولة تستحق الانتقاد اللاذع، فلماذا يدافع المدرب عن الخطأ».

وكان المدرب فيربيك قد صرح بأنه يدرك معنى تصريحه باللغة العربية، ولم يبد ندماً على ذلك، مؤكداً أنه يحتاج إلى النوم قبل الذهاب إلى عمان ليرى ماذا سيفعل لاحقاً. وتبادل الجمهور العماني الانتقاد الشديد للمدرب على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب هذه التصريحات، معبراً عن غضبه، متمنياً أن تتم إقالته في أسرع وقت.

• أنصار المنتخب العماني غاضبون من تصريحات المدرب الهولندي.