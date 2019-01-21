منتخب البحرين مستعد لكل الاحتمالات في مباراة كوريا الجنوبية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة، ثقته الكاملة في لاعبي منتخب بلاده وجهازهم الفني لتقديم المطلوب منهم في مباراة كوريا الجنوبية في دور الـ16، والتي تجرى غداً في دبي.

وأجرى «الأحمر البحريني» مراناً أول من أمس على ملعب الوصل في دبي، سعى خلاله المدير الفني التشيكي ميروسلاف سكوب، لتدريب اللاعبين على كل الاحتمالات في المباراة، بما فيها ركلات الترجيح، تحسباً لوصول المباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، بحسب ما نقلت ذلك صحيفة البلاد البحرينية أمس.

من جانبه، قال لاعب البحرين مهدي حميدان في تصريحات صحافية، إن مباريات الأدوار الإقصائية تختلف عن دور المجموعات. وتابع: التحضير للمباراة كان مختلفاً عن لقاءات دور المجموعات، حالة التركيز لدى اللاعبين تزايدت، والتحضيرات في أوجها لأننا نقدر جيداً قيمة المنافس، مع الوضع في الاعتبار الظهور بالصورة الإيجابية خلال اللقاء. وأوضح: «الروح المعنوية العالية والرغبة في الفوز تظهران على اللاعبين من خلال الحصص التدريبية وبذلهم الجهود من أجل تقديم كل ما لديهم. هذا الأمر يجعلنا نشعر بالتفاؤل في ظل الدعم الذي يقدمه اتحاد الكرة للمنتخب ووقوف الجماهير البحرينية خلفنا». واجتمع الشيخ علي بن خليفة مع لاعبي الأحمر والجهاز الفني خلال مران الفريق في ملعب الوصل، وحث الجميع على تقديم أفضل ما لديهم أمام كوريا الجنوبية، وهي أحد المرشحين للقب. ويتوقع أن يصل ما يزيد على 7000 مُشجع من البحرين إلى دبي صباح غد لمتابعة مباراة منتخب بلادهم، بحسب ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام البحرينية أمس.