سور الصين يستعصي على «أفيال» تايلاند

المصدر: معاذ كمبال - العين

خطف المنتخب الصيني بطاقة ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم 2019 بعد أن حول تأخره بهدف بصعوبة بالغة لفوز بهدفين أمام نظيره التايلاندي في اللقاء الذي جمع الطرفين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وكان المنتخب التايلاندي المبادر بالتسجيل في الدقيقة 22 بواسطة سوباتشاي جايديد، لكن المنتخب الصيني قلب الطاولة وسجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة زياو زياو في الدقيقة 67، وغاوي لين في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وكان طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم المونديالي، محمد عبدالله حسن نجح في إدارة المباراة بكل حنكة بعد أن فرض شخصيته مبكراً على اللاعبين، واستطاع إنهاء المشادات الكلامية التي وقعت بين لاعبي الطرفين، وأشهر سبع بطاقات صفراء: أربعة للجانب الصيني وثلاثة لتايلاند، فيما احتسب ركلة جزاء لمصلحة الصين.

وأوفت المباراة بوعودها من الناحية الجماهيرية على الرغم من الأجواء الباردة، إذ حضر 8026 متفرجاً، وفقاً لما أعلن عنه المذيع الداخلي للملعب.

وكان تايلاند الطرف الأفضل في الشوط الأول أداء ونتيجة.

وجاء هدف تايلاند بعد تسديدة لبوانغتشان، استلمها زميله سوباتشاي أمام المرمى الصيني ليودعها الشباك.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية صينية واضحة بعد أن غير المدرب الإيطالي ليبي من طريقته التي خاض بها الشوط الأول، ونجح البديل زياو في تسجيل التعادل في الدقيقة 67.

ومنح الهدف جرعة معنوية كبيرة للمنتخب الصيني الذي استفاد من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح غاوي لين في الدقيقة 71.

أدار المباراة بنجاح طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة المونديالي محمد عبدالله حسن.