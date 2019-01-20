بندر الأحبابي: الاستهانة بقيرغيزستان مرفوضة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفض لاعب المنتخب الوطني، بندر الأحبابي، الاستهانة بأي من منافسي الأبيض في أي مرحلة من مراحل البطولة، مشدداً على ضرورة احترام المنافسين، والتعامل مع كل منتخب يواجهونه بالجدية الكاملة بصرف النظر عن اسمه وتاريخه في هذه البطولة، معتبراً الحديث عن تواضع منتخب قيرغيزستان الذي يشارك في النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، حديثاً لا يسنده واقع، مضيفاً أن الجميع شاهد هذا المنتخب وما قدمه من مستوى مميز في مباراته الأخيرة التي فاز فيها بثلاثية مقابل هدف.

وأكد بندر الأحبابي جاهزية جميع عناصر المنتخب لخوض لقاء قيرغيزستان، غداً، في الدور الـ16 من كأس آسيا (الإمارات 2019)، واكتمال تحضيرات الأبيض للمواجهة المهمة، معرباً عن أمله في أن يحالفهم التوفيق في تجاوز قيرغيزستان والوصول إلى دور الثمانية في هذه البطولة التي يخططون للمضي فيها بعيداً، ويستهدفون الحصول على لقبها ليكون التتويج التاريخي الأول للكرة الإماراتية في بطولة كأس آسيا.

وتحدث الأحبابي عن الدور المطلوب من الجماهير، مؤكداً ثقته بأن المدرجات لن تخذلهم وسيجدون مساندة كبيرة، لافتاً إلى أن المنتخب يحصل على الدعم والمساندة كلما لعب أمام جمهوره، مضيفاً أن جماهير الأبيض لا تحتاج إلى دعوة، ولا إلى من يذكرها بواجب المؤازرة، منوهاً بالدور الكبير الذي لعبه الجمهور في المرحلة السابقة بوقفته القوية خلف المنتخب.