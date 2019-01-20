«الأخضر» فاز مرة واحدة في 8 مباريات مع الحكم الأوزبكي رافشان

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يرتبط الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف، الذي يدير مباراة السعودية واليابان، غداً، في دور الـ16 من كأس آسيا، بذكريات غير سعيدة مع «الأخضر»، والكرة السعودية بشكل عام، إذ أدار رافشان إيرماتوف (42 عاماً)، ثماني مواجهات سابقة لـ«الأخضر»، لم يُحقق فيها الفوز سوى مرة واحدة، وكان ذلك ضد الصين، وفاز بهدفين مقابل هدف خلال تصفيات كأس آسيا التي استضفتها أستراليا 2015، في حين تعرّض للخسارة تحت قيادة الحكم الأوزبكي في أربع مباريات وتعادل في ثلاث.

وكان الحكم رافشان شاهداً على الخسارة الكبيرة التي تعرّض لها الفريق السعودي في كأس آسيا عام 2011، أمام اليابان في دور المجموعات، بخمسة أهداف دون رد، وهي النسخة التي عززتها اليابان بالفوز بلقب البطولة. وانتقلت ذكريات الحكم الأوزبكي مع الكرة السعودية على صعيد الأندية، وتحديداً مع الهلال، الذي أدار له مباراة العودة لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، في العاصمة طوكيو، في نسخة 2017، التي خسر فيها «الزعيم» بهدف دون رد، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وبات الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف أول حكم في تاريخ القارة الصفراء يدير خمس نهائيات لدوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، الذي سيجمع أوراوا ريد مايوندز أمام الهلال السعودي، في حين أدار لقاء الذهاب الأردني أدهم مخادمة، الذي انتهى بالتعادل 1-1. ويعد إيرماتوف - الذي يعمل معلماً - أصغر حكم في تاريخ المونديال، يدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010،التي جمعت أصحاب الأرض جنوب إفريقيا ضد المكسيك، ولم يصل عمره وقتها الـ33 عاماص، ليظهر بعدها في مونديال البرازيل عام2014، ومونديال روسيا في الصيف الماضي.

كما اختير كأفضل حكم في آسيا ثلاث مرات على التوالي 2008 و2009 و2010، بعد خمس سنوات من حصوله على الشارة الدولية.

وفي شأن آخر، أدى المنتخب السعودي، صباح أمس، حصة تدريبية في إطار تحضيراته للقاء اليابان على استاد الشارقة، حيث انضم سالم الدوسري بعد غيابه عن اللقاء الماضي للإيقاف، وأوشك الثنائي هوساوي والشهراني على الجاهزية التامة ليكون «الأخضر» مكتمل الصفوف قبل اللقاء المرتقب مع اليابان. وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، قد حرص، صباح أمس، على أن يؤدي الفريق تدريباً خفيفاً قبل التنقل إلى الشارقة، بمشاركة كل اللاعبين، بما فيهم الذين لعبوا بصفة أساسية في المباراة الأخيرة أمام منتخب قطر، منح بعدها اللاعبين حرية القيام بجولة حرة في أبوظبي ودبي لمدة 10 ساعات. ووضح من خلال التدريبات أن هناك اتجاهاً لدى المدرب إلى إدخال ثلاثة عناصر جديدة على التشكيلة، ومن المتوقع الدفع بالمهاجم محمد الصيعري، وكذلك سالم الدوسري، وياسر الشهراني.

الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف يرتبط بذكريات غير سعيدة مع المنتخب السعودي.