جمهور «أسود الرافدين» يتغنى بالأهازيج الرياضية الإماراتية

المصدر: محمد فاضل ــ دبي

قام عدد كبير من جمهور المنتخب العراقي بترديد أغانٍ وأهازيج رياضية إماراتية معروفة، خلال مباراة إيران في ختام الدور الأول، الأربعاء الماضي، التي انتهت سلباً بين المنتخبين اللذين حسما تأهلهما إلى دور الـ16 مبكراً.

وكان أنصار «أسود الرافدين» قد قاموا بالأمر نفسه أيضاً بعد الفوز على منتخب اليمن بثلاثية نظيفة، وقال مشجعون عراقيون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يرددون هذه الأغاني والأهازيج خلال احتفالاتهم وتشجيعهم لمنتخب بلادهم، كمبادرة للإشادة باحترافية الإمارات في تنظيم بطولة آسيا، قائلين إنهم وجدوا حفاوة كبيرة من قبل المنظمين والمسؤولين عن البطولة.

وأشاروا إلى أنهم بهذا يرغبون في جذب عدد من أنصار المنتخب الإماراتي، للوقوف خلف المنتخب العراقي في مبارياته بالبطولة، ومن الأغاني التي تتكرر على ألسنة أنصار «أسود الرافدين» أغنية «يا منتخبنا الغالي»، وأغانٍ أخرى.

وفي هذا السياق، قال المشجع العراقي، أيمن عبدالحكيم: «بصراحة هي أغانٍ رياضية جميلة، وتحمسنا أثناء التشجيع، وأنا من الذين اقترحوا ترديدها، ولاقت صدى كبيراً». وأضاف: «نحن لا ننسى أيضاً أن أكثر من لاعب في منتخب (أسود الرافدين) سبق لهم اللعب في أندية إماراتية، مثل همام طارق، الذي سبق له اللعب مع نادي شباب الأهلي والظفرة والإمارات، وأيضاً نجم الدفاع العراقي أحمد إبراهيم، الذي لعب للوصل وعجمان وفريق الإمارات، وهم يعرفون هذه الأهازيج، وكنا على ثقة بأنها ستعجبهم».

من جانبه، أكد عبدالسلام المعيني: «كانت فكرة ذكية من الجمهور العراقي، لأن الجمهور الذي وجد في الملعب لم يقتصر على جمهور (أسود الرافدين)، بل كانت هنالك مئات عدة من جمهور الأبيض الإماراتي، وقد جذبت الأهازيج الجمهور الإماراتي الذي كان موجوداً في الملعب، وانضم إلينا في التشجيع، ونحن نشكرهم على ذلك، وسنقوم بالتأكيد بالوقوف مع جمهور الإمارات في مبارياته المقبلة».

وأكد مروان العراقي: «نعيش في الإمارات منذ سنوات طويلة، ونحن نحضر المباريات، وحفظنا تلك الأهازيج، وبالمناسبة نحن غنينا الأغاني العراقية في مباريات الإمارات في الكثير من البطولات السابقة، ومادام تنوع التشجيع يخدم نجاح المنتخب فهذا يعد إضافة جيدة لنا».

يذكر أن الجمهور العراقي يقوده المشجع العراقي المعروف مهدي العالمي، وقد تميز بحملات تشجيعية مميزة بترديده الأهزوجة المعروفة «احنه اللي أسسنا الملعب واحنه اللي نلعب بيه»، وأيضاً «هذا ملعب وذاك ملعب.. ووين ما تردون منه نلعب».

- أنصار المنتخب العراقي رددوا أغاني رياضية إماراتية خلال مباراتي إيران واليمن.