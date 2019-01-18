الحبسي يقود جماهير عمان من المدرجات ويحتفل بالتأهل إلى دور الـ16

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

ظهر حارس مرمى منتخب عُمان وفريق الهلال السعودي، علي الحبسي، في مدرجات استاد محمد بن زايد في أبوظبي، أمس، حيث قاد المشجعين العمانيين في مباراة تركمانستان ضمن ختام الدور الأول للمجموعة السادسة في كأس آسيا، واحتفل معهم بالتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز 3-1.

وحرص الحبسي، الذي قدم من السعودية خصيصاً لمتابعة المباراة، على تقديم الدعم لزملائه في لقاء مصيري ضد تركمانستان، ووجد الحبسي بين جماهير عمان، بعد أن اشترى تذكرة المباراة من الملعب.

وقال إنه جاء لتقديم الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه في مباراتي أوزبكستان واليابان، وشدد على أن عمان أبلى بصورة جيدة في هاتين المواجهتين، ولم يكن يستحق الخسارة، لكنه سعيد بما قدموه أمام تركمنستان وحسم التأهل.

وأضاف في تصريحات صحافية: «لا شك أن الأعداد الغفيرة من الجماهير العمانية التي حضرت إلى أبوظبي كانت لديها ثقة كبيره بالمنتخب لتجاوز دور المجموعات، فالفريق كان يستحق ذلك، وربما لم تكن الظروف خدمتنا ضد أوزبكستان واليابان».

واعترف الحبسي بأن مشاهدة المباريات من المدرجات صعبة ومرهقة على الجماهير، وبحاجة إلى أعصاب قوية، وقال: «من الصعب أن تُسافر وتجلس في المدرجات وتُشجع وتتحمل النتائج، عشت هذه التجربة أمس، فنحن كلاعبين مدينون بهذه المواقف للجماهير، التي لا يمكن أن نفيها حقها».

ونفى صحة المزاعم التي ترددت عن أن استبعاده من تشكيلة الأحمر تم بقرار إداري، وقال: «لا صحة لهذا الأمر، فقد خرجت من القائمة للإصابة، وقد تعافيت منها قبل الموعد الذي كان محدداً من قبل، بفضل جهود الكادر الطبي في نادي الهلال السعودي».

وتطرق الحبسي خلال تصريحاته إلى تنظيم بطولة آسيا في الإمارات، مؤكداً أن البطولة قدمت شهادة نجاحها منذ اليوم الأول، وأوضح: «هذا ليس بالأمر الغريب على دولة الإمارات المشهود لها بكفاءة وجودة تنظيم البطولات العالمية بأعلى المعايير المطلوبة».

وأكمل: «أتصور أن هذه أفضل نسخة شهدتها بطولات آسيا، سواء من حيث التنظيم أو المباريات وكذلك التفاعل الجماهيري، نظراً لوجود جاليات من كل الدول تُقيم هنا، ما حفزها على الحضور، وأسهم في إنجاح البطولة من هذا الجانب تحديداً».

- أتصور أن هذه أفضل نسخة شهدتها بطولات آسيا سواء من حيث التنظيم أو المباريات أو كذلك التفاعل الجماهيري.

- خرجت من قائمة عمان في كأس آسيا لظروف الإصابة، وقد تعافيت منها قبل الموعد المحدد من قبل.