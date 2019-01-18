شيوتاني يقود اليابان إلى الصدارة وهزيمة أوزبكستان

المصدر: معاذ كمبال - العين

سجل مدافع فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، هدفاً من تسديدة قوية وبطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء، منح بها منتخب بلاده الفوز على أوزبكستان، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء أمس، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، ليمنح «الساموراي» ثلاث نقاط غالية جعلته يتصدر المجموعة السادسة، ليتجنب ملاقاة أستراليا في ثمن نهائي كأس آسيا، حيث يلتقي أوزبكستان «الكانغارو».

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، إلى أن حصل شيوتاني الذي يشارك لأول مرة مع «الساموراي» منذ انتقاله إلى العين، على كرة ممهدة خارج منطقة الجزاء، لم يتوان في تسديدها بكل قوة بقدمه اليسرى، لتستقر في شباك الحارس الأوزبكي نيستروف.

وافتتحت أوزبكستان أهداف المباراة في الدقيقة 40 بوساطة ألدور شومورودوف، لكن الرد الياباني جاء بعد ثلاث دقائق، وتحديداً في الدقيقة 43، حين سجل يوشينوري موتو التعادل، وأضاف شيوتاني هدف الفوز في الدقيقة 58.

ولعب تسوكاسا شيوتاني خلال اللقاء في خانته الأساسية كلاعب محور في وسط ميدان منتخب اليابان، بعكس ما جرت العادة مع فريق العين، إذ ظل مدرب «الزعيم» الكرواتي زوران ماميتش يوظف شيوتاني في خانة الظهير الأيسر، بسبب عدم وجود خيارات عديدة له في هذه الخانة بالتحديد، لكن في الوقت نفسه حين يمنحه أدواراً هجومية في بعض المباريات، استطاع اللاعب معها تسجيل أكثر من هدف في الموسم الحالي، من بينها هدفان في كأس العالم للأندية في مرمى ريال مدريد الإسباني، وفي لقاء تيم ويلنغتون النيوزيلندي في الجولة الافتتاحية.

شيوتاني لعب في

مدينة العين،

وسجل في أول

مشاركة له مع

اليابان في بطولة

آسيا.