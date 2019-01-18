اللجنة الإعلامية لكأس آسيا تستنكر ما بدر من معلق «بي إن سبورت»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استنكرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا (الإمارات 2019)، في بيان صحافي صادر عنها أمس، «ما بدر من معلق قناة بي إن سبورت خلال تعليقه على مباراة العراق وإيران ضمن المجموعة الرابعة، عندما أقحم السياسة في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر، مخالفاً بذلك قوانين ولوائح (الفيفا)، ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية، التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية».

وقالت اللجنة إن كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع، بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه، الذي صرّح أول من أمس لوكالة الأنباء الفرنسية بعدم وجود أية مشكلات أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، وشددت اللجنة على أن اللجنة المحلية المنظمة حرصت قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لوجود جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها.

وأضاف البيان «تطالب اللجنة الإعلامية المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور».