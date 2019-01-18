التعمري: من فاز على أستراليا قادر على هزيمة الجميع

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال لاعب المنتخب الأردني ونادي أبويل نيقوسيا القبرصي لكرة القدم، موسى التعمري، إن «من فاز على حامل لقب كأس آسيا المنتخب الأسترالي، قادر على هزيمة الجميع في البطولة القارية»، في إشارة إلى «النشامى»، الذي يقدم عروضاً قوية بدأها بالفوز على أستراليا في الجولة الأولى.

وأكد التعمري، لـ«الإمارات اليوم»: «سنثبت للجميع أن أداءنا أمام أستراليا وسورية لم يكن ضربة حظ، الأردنيون عازمون هذه المرة على استغلال الدوافع التي يتمتعون بها حالياً، للوصول إلى المباراة النهائية».

وأضاف: «لما لا نصل إلى النهائي.. نحن لا نخشى أحداً وقادرون على مواجهة الجميع، بل والتغلب عليهم، لكننا لن نفكر بعقلية سطحية وننظر من الآن إلى منتخبات لم توقعنا القرعة معها، الأهم حالياً أن نتخطى دور الـ16 أمام البحرين، وبعد ذلك نفكر في المرحلة التي تليها».

وتابع: «حينما تدخل بطولة قارية وأنت غير مرشح، فهذا أمر جيد يرفع الضغوط عن اللاعبين، سواء في النهائيات أو قبل ذلك في المعسكرات، لكنه في الوقت ذاته يستفز مشاعرهم، وهذا ما حدث للاعبي الأردن، وزاد على ذلك تصريحات للاعبي الفرق المنافسة، فبعضهم من دون ذكر أسماء، قال إن (منتخب سورية سيلعب مباراته الأخيرة ضد أستراليا وفي جعبتهم ست نقاط)، ما يعني أنهم لم يكونوا مهتمين بمنتخبي الأردن وفلسطين».

وتابع: «أريد أن أشكر صاحب هذا التصريح، لأنه قدم لنا جرعة معنوية عالية قبل لقائنا معهم، فحققنا الفوز والأداء ورد (النشامى) بطريقتهم». وحول ما يتردّد حالياً عن انتقاله للاحتراف في الدوري الإيطالي، قال: «إنه ليس لديه أي عرض رسمي حتى الآن، لكنه سمع ذلك»، مشدّداً على أنه «غير مهتم بكل ما يقال حالياً من عروض احترافية، وتركيزه ينصب على بطولة آسيا». ويعدّ لاعب وسط أبويل القبرصي (21 عاماً)، من أبرز المواهب الأردنية حالياً، وأصبح من أبرز لاعبي الفريق منذ مشاركته الدولية الأولى في 2016.

ودفع تألق التعمري في دور المجموعات العديد من الأندية في أوروبا لمراقبة اللاعب، إذ ربطت تقارير إعلامية بين اللاعب ونادي فيورنتينا الإيطالي، الذي أبدى رغبة في ضمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وقالت القناة الأردنية الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «رئيس نادي أبويل القبرصي، برودروموس بيتريدس، توجّه إلى إيطاليا بصحبة مدير التعاقدات في النادي للدخول في مباحثات رسمية مع النادي الإيطالي حول التعمري».

- «سنثبت للجميع أن أداءنا أمام أستراليا وسورية لم

يكن ضربة حظ، الأردنيون عازمون هذه المرة

على الوصول إلى المباراة النهائية».