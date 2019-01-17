شيوتاني ينير طريق اليابان أمام أوزبكستان في «العين» اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

يصطدم المنتخب الياباني بنظيره الأوزبكي اليوم الساعة الخامسة والنصف على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لحساب المجموعة السادسة، ضمن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة ستكون الأنظار فيها متوجهة نحو مدافع فريق العين الياباني تسوكاسا شيوتاني، الذي يتوقع أن يبدأ اللقاء أساسياً مع منتخب بلاده لأول مرة في البطولة.

وتعد المباراة بالغة الأهمية لليابان، بحكم خشيتها من أن تنهي الدور الأول في الوصافة، ما سيجعل «الساموراي» يخوض نهائياً مبكراً في دور الـ16 أمام أستراليا. وتتصدر أوزبكستان المجموعة بست نقاط بالتساوي مع اليابان، لكنها تتقدم بفارق الأهداف، والتعادل لن يكون في مصلحة اليابانيين.

ولم يكن مدافع العين شيوتاني ضمن قائمة «الساموراي» التي استدعاها المدرب هاجيمي موريياسو للمشاركة في النهائيات، لكن إصابة موريتا في معسكر الفريق الاستعدادي أجبرته على استدعاء شيوتاني الذي تألق الشهر الماضي في مونديال كأس العالم للأندية، وأسهم في وصول «الزعيم» للمباراة النهائية، وهو يعرف مدينة العين جيداً، وكذلك ملعب المباراة.

وغاب شيوتاني عن المباراتين السابقتين أمام تركمانستان 3-2 وعمان 1-0 بسبب انضمامه متأخراً لقائمة المنتخب، لكن يتوقع أن يظهر أساسيا اليوم، خصوصاً أن كلا المنتخبين ضمنا التأهل المبكر.

في المقابل، لم يخض المنتخب الأوزبكي أي اختبار حقيقي في البطولة حتى الآن، ما يجعل لقاء اليوم بروفة حقيقية للاعبيه قبل مواجهة الدور الثاني. ويمتاز أسلوب لاعبيه بالسيطرة على الكرة في وسط الملعب، وهي منطقة بناء الهجمات لديهم مع وجود توازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، بجانب الضغط المتواصل على حامل الكرة.

ويراهن اليابان أكثر في الخط الأمامي على مهاجميه هاراغوشي وكيتاغاوا، لكن عليه الحذر بسبب تلقي لاعبين مهمين في صفوفه، وهما دوان وتاكومي، البطاقة الصفراء، ما يجعل مشاركتهما في المباراة محل شك خشية تلقي بطاقة تخرجهما من حسابات دور الـ16 الأهم.

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