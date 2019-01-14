سيطرة إماراتية على ألقاب سباق دبي للدرّاجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سباق دبي للدراجات المائية الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2019، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيطرة إماراتية على مختلف الفئات، إذ تمكن أبطال الإمارات من احتكار المراكز الأولى.

وحقق السباق نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيرين بمشاركة 60 متسابقاً من تسع دول، هي فرنسا وبريطانيا والنمسا والمجر والدنمارك واليابان والكويت والمغرب ومصر، إضافة إلى نجوم الإمارات الذين تألقوا في الفئات الـ11 التي أقيمت، وخطفوا الأضواء من بين النجوم المشاركين في الجولة الأولى.

وكان الحدث الأبرز في سباق دبي، يوم أول من أمس، ظهور فئات الناشئين بحلتها الجديدة التي شهدت ميلاد عدد من النجوم الصاعدين الذين يمثلون مستقبل هذه الرياضة، من بينهم نجما أكاديمية مؤسسة (فيكتوري تيم)، سهيل راشد الطاير على متن الدراجة 5، وحمدان سعيد جابر على متن الدراجة 89، اللذان احتلا المركزين الأول والثاني في فئة واقف جي بي 3 (2) ناشئين 10-12 سنة، بينما جاء الكويتي فارس رمضان ثالثاً.

كما تألق في الحدث المتسابق الصاعد علي عيسى آل علي في منافسات فئة واقف جي بي 3 (1) ناشئين 8-10 سنوات، وذلك في سباقي الجولة الصباحية والمسائية على متن الدراجة 7، محرزاً المركز الأول.

وواصل البطل الصاعد أحمد عيسى الحمادي تألقه في منافسات الناشئين، وظفر بلقب فئة واقف جي بي 3 (3) ناشئين 13-15 سنة، متفوقاً على الكويتي شاهين رمضان (الثاني)، والمتسابق حميد خالد المطروشي (الثالث).

وذهبت ألقاب الاستعراض الحر في سباق دبي كالعادة إلى نجوم الإمارات، حيث فاز بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا، نجم فريق أبوظبي، بالمركز الأول في الحركات الاستعراضية، متفوقاً على عبدالجليل العوضي والمغربي ياسين فضلي.

ونجح بطلنا العالمي مانع حبيب المرزوقي، نجم فريق الشارقة، في مواصلة سيطرته المطلقة على فئة الألواح المائية الطائرة (هايدرو فلاي)، محققاً الصدارة.

وشهدت منافسات جالس جي بي 3، وهي الفئة المخصصة لنجوم الإمارات، فوز نجم فريق الشارقة عبدالله الحمادي بالمركز الأول، فيما جاء الشيخ سعيد بطي آل مكتوم، نجم فريق (اكستريم بايك أند جت سكي)، في المركز الثاني، وحصل عامر عبدالرزاق حوير من فريق (إم آر كي) على المركز الثالث.

واحتكر أبطال الإمارات أيضاً منافسات فئة جالس جي بي 2، ونال المتسابق أبوبكر ناصر المركز الأول.

وشهدت منافسات سباق دبي تألق أبطالنا في بقية الفئات، حيث حصد فريق نادي الشارقة المركزين الثاني والثالث في منافسات واقف جي بي 2 عبر المتسابق عبدالله عبدالرحمن الحمادي (الثاني)، وزميله سلطان عيسى الحمادي (الثالث)، وذهب المركز الأول إلى الكويتي سالم المطوع.

كما لمع نجم البطل سلمان يونس العوضي من فريق (إم آر كي) الذي نال المركز الثالث في واقف جي بي 1 خلف بطل العالم النمساوي كيفين رايتيرر من فريق مؤسسة الفيكتوري تيم، الذي احتل المركز الأول، والفرنسي العالمي ستيفان دوالياك (الثالث).

وفي منافسات فئة جالس جي بي 4 (سبارك) حصل المتسابق سعود يوسف الخوري على المركز الثالث في الترتيب العام.