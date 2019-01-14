أوزبكستان تكرّس العقدة التاريخية لتركمانستان

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل منتخب أوزبكستان فرض عقدته التاريخية على نظيره منتخب تركمانستان منذ لقائهما الأول في 1994، حين نجح المنتخب الأوزبكي، أمس، في تحقيق انتصار عريض على تركمانستان بنتيجة 4-صفر، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد في دبي لحساب ثاني جولاتة المجموعة السادسة في بطولة كاس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير.

وتعد مواجهة أمس السادسة التي تجمع المنتخبين منذ لقائهما الأول في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية، خصوصاً أن أوزبكستان تملك الكفة الراجحة على صعيد المواجهات المباشرة، بعد أن فاز منتخبها في خمس مناسبات، مقابل اكتفاء تركمانستان بالتعادل مرة واحدة جاءت في دورة الألعاب الآسيوية عام 1988. واعتلى أوزبكستان صدارة فرق المجموعة بفارق الأهداف عن اليابان وبرصيد ستة نقاط لكل منهما، ليتأهلا معاً إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، فيما حافظت تركمانستان على المركز الرابع والأخير في المجموعة بفارق الأهداف عن سلطنة عمان بعد تعادلهما برصيد صفر نقطة.

وفي التفاصيل، افتتح لاعب خط الوسط جلال ماشريبوف التسجيل 22، قبل أن يستغل زميله إلدور شوموردوف هجمة مرتدة وينجح في الدقيقة 24 في إضافة الهدف الثاني، ليعاود ماشريبوف في الدقيقة 40 تسجيل هدفه الشخصي الثاني الذي أتبع بدقيقة بتكرار الأمر ذاته للاعب إلدور الذي سجل ثاني أهدافه الشخصية والرابع للمنتخب الأوزبكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأوزبك برباعية نظيفة هي نتيجة المباراة.