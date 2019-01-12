«محاربو التايغوك» يقهرون قيرغيزستان.. ويتأهلون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره قيرغيزستان بهدف دون مقابل، أمس، في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، ويحجز مقعداً في دور الـ16، بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط بالتساوي مع الصين.

ونجح «محاربو التايغوك» في السيطرة على المباراة بشكل كامل رغم إحرازهم هدفاً واحداً فقط عن طريق منغاي كيم، في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

وحاول منتخب قيرغيزستان الوصول إلى مرمى منتخب كوريا في الشوط الثاني، إلا أن الرد الكوري كان قوياً بالسيطرة على منطقة جزاء قيرغيزستان، ومارس الكوريون ضغطاً لتعزيز النتيجة لكن العارضة وقفت أمام هذه المحاولات في ثلاث مناسبات عن طريق اللاعب هوانغ أوي جو، من رأسية، وواحدة على خط المرمى، ثم قرّر اللاعب المحاولة نفسها وسدد في رأس الحارس ثم اصطدمت بالعارضة أيضاً، وأضاع اللاعب هوانغ هي، فرصتين أحدهما والمرمى خالٍ اصطدمت بالعارضة أيضاً بينما تكفل حارس قيرغيزستان، كوتمان، بالتصدي للأخرى، كما وقف بقوة أمام عدد آخر من الهجمات. وواصل المنتخب الكوري سيطرته على ما تبقى من وقت المباراة دون أن ينجح في الوصول إلى المرمى مرة أخرى لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة مباراته الأولى بهدف دون مقابل، ليواصل طريقه في البطولة بانتظار قمة مباريات المجموعة الثالثة، التي ستجمع الصين مع كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل على صدارة المجموعة الرابعة.