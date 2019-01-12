سهيل: ليس مقبولاً الحديث في الجوانب الفنية للمنتخب.. والأهم التركيز على الإيجابيات

المصدر: سيد مصطفى وإبراهيم الديب - أبوظبي

دشن أمس، المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته للقاء تايلاند في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا، بعد أن نقل التدريبات من أبوظبي إلى مدينة العين، التي تستقبل المواجهة الإثنين المقبل. وبدا لاعبو الأبيض أفضل معنوياً بعد الفوز على الهند بهدفين دون رد وتصدر المجموعة الأولى بأربع نقاط، وانعكس ذلك على خروجهم من المنطقة المختلطة، اذ ارتسمت عليهم علامات السعادة.

وشدّد في المقابل المشرف العام على المنتخب، الدكتور حسن سهيل، على أن أجواء إيجابية حدثت في غرفة الملابس عقب مباراة الهند، وأن اللاعبين تحرروا بدرجة كبيرة من الضغوط التي كانت واقعة عليهم قبل لقاء الهند، وأثناء المباراة حتى تقدم خلفان مبارك في نهاية الشوط الأول.

وقال في تصريحات صحافية: «كان هناك تفاوت في أداء الأبيض خلال شوطي المباراة، إلا أن اللاعبين تحرّروا بشكل كبير وبدأ أداؤهم الإيجابي يظهر في المباراة، وستكون توابع هذا الأداء متوقعة في مباراة تايلاند التي ستكون بوابة عبورنا للأدوار الإقصائية». وطالب سهيل الجميع بالتركيز على كل ما هو إيجابي ودعم المنتخب، وقال إنه يرفض الحديث في الجوانب الفنية، وأوضح: «هناك عمل يقوم به المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، وليس مقبولاً الحديث في الجوانب الفنية، والأهم التركيز على الإيجابيات، وفي مقدمتها الحصول على النقاط الثلاث، واستمرار دعم الجماهير لنا، ووجودها بأعداد كبيرة كان حافزاً للجميع لتحقيق الأهم وهو الفوز ومواصلة جمع النقاط».

وأضاف: «نظرياً قطعنا خطوة جيدة بالفوز على الهند، وأصبح لدينا أربع نقاط لكنها ليست كافية للتأهل، وهذا ما يجعلنا حذرين لأن كل الحسابات مازالت مفتوحة والجميع لديه الفرصة، وإن كنت أتمنّى شخصياً أن نتأهل رفقة البحرين».

وحول الفترة المقرّرة أن يظهر فيها إسماعيل مطر بالقناع وحالة خلفان مبارك بعد خروجه مصاباً، أوضح: «قرار خوض إسماعيل مطر اللقاءات الرسمية بالقناع، هو قرار طبي في المقام الأول ويحدده طبيب المنتخب، أما بخصوص خلفان مبارك فسيكون جاهزاً لمباراة تايلاند».

وشدّد «سهيل» على أن سيف راشد سيكون هو الغائب الوحيد عن المواجهة المقبلة بداعي الإصابة وتمنّى تعافيه وعودته القوية في المباريات المقبلة.

إسماعيل مطر غاضب من الصحافيين

كان لافتاًُ بعد نهاية مباراة الإمارات والهند، الطريقة الانفعالية التي وضحت على قائد الأبيض إسماعيل مطر، الذي ظهر متحفظاً من إبراز الصحف تصريحه الخاص عقب مباراة البحرين في الجولة الأولى، بأنه ليس «مُصلحاً اجتماعياً»، وعبر عن موقفه من دهشته للأسئلة التي يتلاقها في المقابلات الصحافية، وذلك خلال مقابلة مع قناة دبي الرياضية.

في المقابل، بدا على المدافع إسماعيل أحمد التأثر البدني نتيجة شعوره بـ«دوار» جراء الإصابة التي تعرض لها في رأسه واستلزمت خضوعه لسبع غرز خلال لقاء الهند.

تصريحات

خليفة مبارك: البداية السيئة أقلقت الجماهير

قال مدافع منتخبنا الوطني خليفة مبارك في تصريحات صحافية: إن البداية السيئة في الشوط الأول تسببت في وجود قلق للجماهير، خصوصاً بعد أن تهيأت بعض الفرص للهند الذي كان موفقاً، لكن الفريق نجح في استعادة زمام الأمور وحقق المطلوب من المباراة وتصدر المجموعة. وعن مباراة تايلاند المقبلة قال «أصبحت غاية في الأهمية بعد فوز تايلاند على البحرين، وستكون حاسمة في التأهل وتصدر المجموعة وسنلعب للفوز».

مبخوت: ليس مهماً من يسجل

قال هداف منتخبنا الوطني علي مبخوت، إن فوز المنتخب أهم من تسجيله للأهداف، وهو يسعى لذلك دون النظر إلى كم الأهداف التي يحاول تسجيلها من أجل رقم شخصي له. وقال في تصريحات صحافية «ليس مهماً من يسجل الأهداف، المهم أن يفوز المنتخب وأحاول دائماً التفكير في الفوز، وأتعاون مع زملائي من أجل هذا الهدف». وعن التفاهم مع زميله في الجزيرة خلفان مبارك وتأثيره الإيجابي في المنتخب، قال «خلفان لاعب رائع، وبالتأكيد الفريق يستفيد من تفاهم جميع اللاعبين، وليس أنا وخلفان فقط».

محمد أحمد: لا أخاف إلا من فريقي

قال لاعب منتخبنا الوطني محمد أحمد، إنه لا يخاف من أي فريق يواجهه في البطولة بقدر ما يخاف من فريقه، إذا لم يكن في يومه أو مستواه. وقال في تصريحات صحافية «إذا كان منتخبنا في يومه فلا أخشى من أي فريق نواجهه، ونحن قادرون على تحقيق طموحات الجماهير، وأعتقد أن الفوز على الهند أعاد الثقة للجماهير، ومستوى الهند لم يكن مفاجأة لنا فليس هناك الآن فريق سهل وآخر صعب والكرة تتغير موازينها كل يوم». وعن رأيه في أداء الحارس خالد عيسى، قال «إذا كان لديك خالد عيسى فلا يمكنك أن تقلق أبداً، فهو من أفضل الحراس ودائماً ما يمنح الفريق الثقة». وطالب محمد أحمد الجماهير بالحضور المكثف في مباراة تايلاند المهمة والصعبة لمساندة اللاعبين، خصوصاً أن الفريق التايلاندي سيسعى للفوز من أجل التأهل.

- سيف راشد الغائب الوحيد عن الأبيض في لقاء تايلاند للإصابة.