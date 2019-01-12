انطلاق فعاليات معرض رياضات المغامرة والتحدي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت صباح أمس، فعاليات معرض رياضات المغامرة والتحدي (إكستريم سبورتس إكسبو)، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعة الشيخ سعيد 1 بمركز دبي التجاري العالمي وتختتم فعالياته اليوم.

وحضر الافتتاح المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي ناصر أمان آل رحمة، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدرّاجات الهوائية أسامة الشعفار، ومنظم المعرض وزرير سيفالدين، وجمهور كبير. ويشارك في المعرض أكثر من 90 عارضاً من 21 دولة من مختلف دول العالم، قدمت معروضات تتعلق برياضات المغامرة على الأرض وفي الجو وفي البحر، والنماذج التدريبية، كما يشهد المعرض عرض أحدث منتجات المصنعين المختصين بهذه الرياضات، وضم المعرض أجنحة للعديد من المؤسسات والاتحادات الرياضية والعاملة في القطاع الرياضي، بالإضافة إلى العديد من الشركات المتخصصة في هذه الرياضات التي عرضت منتجاتها المختلفة التي تضمنت أحدث التقنيات العالمية في رياضات المغامرة والتشويق، كما اطلع الحضور على الأجنحة المختلفة التي يضمها المعرض الذي يقام في دبي منذ سنوات عدة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وقدّم العارضون شرحاً عن منتجاتهم الحديثة والمتطورة في مجال الدراجات الهوائية والنارية ورياضات السباحة والغوص، والتجوال والتخييم في البر، التي تتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، والتي تقلل من وزن المنتج واستهلاك الوقود وتزيد من الكفاءة والقدرة على إعطاء أفضل النتائج. وشهد المعرض في الأعوام الماضية تحطيم العديد من الأرقام القياسية من قبل الرياضيين والمغامرين الوطنيين والدوليين، حيث استطاع عبدالله الحتاوي من شرطة دبي أن يحطم الأرقام القياسية العام الماضي وحصل على شهادة موسوعة غينيس، بعد أن سجل رقماً قياسياً عالمياً بقيادة دراجته النارية ذات العجلات الثلاث للسير على العجلتين الخلفيتين فقط لمسافة 60 كيلومتراً بشكل متواصل.