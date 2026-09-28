"دبي الصحية" تشارك في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2026" بأكثر من 100 فرصة وظيفية

تشارك "دبي الصحية" في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2026"، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل، حيث تطرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في تخصصات مختلفة، في إطار جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاع الصحي.

وتأتي مشاركة "دبي الصحية" في المعرض انطلاقاً من حرصها على تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال التعريف بالفرص المهنية المتاحة ضمن منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة، التي تجمع بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء، بما يسهم في تنمية القدرات وبناء كوادر وطنية مؤهلة للمشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في دبي.

ويُقام معرض "رؤية الإمارات للوظائف" في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، ويجمع جهات العمل من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير فرص التوظيف والتطوير المهني، وتعزيز التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل والجهات المشاركة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" الدكتور عامر شريف: " يمثل معرض "رؤية الإمارات للوظائف" منصة استراتيجية للتواصل المباشر مع المواهب الإماراتية واستقطابها، وتعريفها بالفرص والمسارات المهنية في "دبي الصحية"، بما يدعم تطلعاتها ويجسد التزامنا ببناء كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان".

وأضاف: " نواصل جهودنا لإعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تعزز تطورهم المهني. وندعو أبناء وبنات الإمارات إلى زيارة جناح "دبي الصحية" في المعرض، والتعرّف إلى الفرص الوظيفية التي توفرها منظومتنا الصحية، والانضمام إلينا للمساهمة في رسم مستقبل الرعاية الصحية في دبي".

فرص متنوعة

من جهته، قال المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية" خليفة باقر: " نعمل على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تتيح للمواهب الشابة مسارات متكاملة للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات، تبدأ من التعليم الجامعي والتدريب السريري، وتمتد إلى التوظيف والتطور المهني المستمر، ما يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم ".

وأضاف: " نطرح خلال مشاركتنا في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2026" أكثر من 100 فرصة وظيفية في تخصصات مختلفة، تشمل التمريض والصيدلة والمختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية، بما يوفر خيارات متنوعة لأبناء وبنات الإمارات للانضمام إلى "دبي الصحية" والمشاركة في تقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض".

محطة مهمة

وشهدت مشاركة "دبي الصحية" الأولى في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2025" تعيين 25 ممرضة إماراتية خلال اليوم الأول من فعاليات المعرض، في خطوة شكّلت محطة مهمة في جهودها لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في مهنة التمريض، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية.