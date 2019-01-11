الاتحاد الآسيوي يمنع السماعات والطبول و«الوشاح» عن جمهور الإمارات

المصدر: إبراهيم الديب وسيد مصطفى - أبوظبي

قال رئيس جمعية مشجعي نادي بني ياس، عضو رابطة مشجعي المنتخب، حريز المنهالي، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منع مجدداً دخول السماعات وأدوات التشجيع إلى المدرجات، لمساندة الأبيض خلال مباراته أمس ضد الهند والتي انتهت بفوز المنتخب 2-0.

وأكد المنهالي لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئنا بقيام الاتحاد الآسيوي بمنع الكثير من أدوات التشجيع من دخول استاد مدينة زايد الرياضية، دون إبداء أسباب واضحة، على الرغم من أنها أدوات التشجيع نفسها التي استخدمها الجمهور السعودي، في مباراة الأخضر ضد كوريا الشمالية».

وأضاف: «لا ندري سبباً منطقياً لمثل هذه الازدواجية في تطبيق المعايير بين الجماهير، على الرغم من أن الاتحاد الآسيوي نفسه كان قد سمح بدخول كل أدوات التشجيع في النسخة الماضية للبطولة التي جرت في أستراليا عام 2015، وسمح بها أيضاً لجمهور المنتخب السعودي في لقائه الأول بهذه البطولة».

وتابع: «سمحوا لنا فقط بدخول الطبول ومكبرات صوت صغيرة الحجم، وأهدروا علينا آلاف الدراهم التي أنفقناها على شراء سماعات ومكبرات صوت لكي تتناسب مع السعة الكبيرة لمدرجات استاد مدينة زايد، ولم نعد ندري ماذا نفعل أمام مثل هذه التصرفات، لقد أفسدوا علينا طرق التشجيع التي أعدتها رابطة المنتخب قبل البطولة، وشعرنا بأن ما قام به أعضاء الرابطة خلال المباراة غير مسموع في المدرجات، ولم يصل إلى اللاعبين ليبث في نفوسهم الحماس خلال مباراة الهند».

من جانبه، قال عضو رابطة مشجعي المنتخب، علي الخضوري، إن «الرابطة ألغت فكرة إظهار (تيفو) لمباراة الأبيض ضد الهند، خوفاً من أن يتم منعه مجدداً كما حدث في المباراة السابقة ضد البحرين، حيث تم إبعاده من المدرجات، بعد أن قضينا أكثر من 10 ساعات طوال الليل في استاد مدينة زايد لإعداده وإبرازه في واجهة المدرجات».

وكشف الخضوري أن أغرب ما تم منعه عن الجمهور الوشاحات التي تحمل صوراً عليها، وإلزام المشجع بخلعها أو عدم دخول أرضية الملعب.

وأوضح: «لا أخفي أن هناك حالة من الاستياء الشديد عمت الجماهير العادية، التي دائماً ما تحضر إلى مدرجات المنتخب تحديداً بالوشاح والعلم، لكننا كرابطة حاولنا ألا نُحبط عزيمة الجمهور، ورفع معنوياتهم، لأن المنتخب الوطني كان بحاجة لجهود كل مشجع في المباراة، وسعداء بأن الأبيض أنهى المباراة بالفوز».

محمد راشد: اتحاد الكرة دعم الجماهير بـ500 قميص

أكد عضو رابطة مشجعي المنتخب الوطني، محمد راشد، أن اتحاد الكرة أسهم في دعم الحضور الجماهيري بتوزيع 500 قميص باللون الأحمر للظهور بها في المدرجات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت الجماهير بقمصان تحمل علم الإمارات، ومكتوب عليها شعار (UAE fans) كنوع مستحدث من التشجيع، وإشعار اللاعبين بأن هناك لاعباً إضافياً في المدرجات يقف خلفهم ويحفزهم على الفوز».

وأضاف: «مثلما ننتقد أي عمل سلبي، فيجب أن نُشيد بالدور الكبير الذي قام به اتحاد الكرة تجاه الحضور الجماهيري، وما حدث من مضايقات للرابطة هو أمر خارج عن الاتحاد واللجنة المنظمة المحلية».

- الاتحاد الآسيوي سمح لجمهور الإمارات بإدخال طبول ومكبرات صوت صغيرة الحجم فقط.

- رابطة الجماهير ألغت فكرة إعداد «تيفو» لمباراة الهند خشيت منعه كما حصل في لقاء البحرين.