الكمبيوتر الياباني يحبط مخطط تركمانستان

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أحبط منتخب اليابان مخطط تركمانستان في أول لقاء للفريقين ببطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي أوزباكستان وعمان، وبذلك يحصد المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بأربعة ألقاب، أول ثلاث نقاط في البطولة.

وكادت المفاجأة أن تحدث بعدما أنهى منتخب تركمانستان الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل من إمضاء أمانوف، أحرزه من تسديدة خارج منطقة الجزاء فشل حارس المرمى في التعامل معها بالدقيقة 26 من الشوط الأول، وظل الفريق متماسكاً وأحرج منتخب اليابان لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عاد المنتخب الياباني بقوة ليحرز ثلاثة أهداف متتالية جاء الأول من مهارة داخل منطقة الجزاء للمهاجم يويا اوساكا، الذي أحرز هدفين في ثلاث دقائق جاء الأول من مراوغة وتسديدة بالمرمى في الدقيقة 56، وبعده بثلاث دقائق نجح في إحراز الهدف الثاني لليابان من خطأ مشترك بين دفاع وحارس مرمى تركمانستان، ليضعها يويا اوساكا في المرمى، معلناً عن الهدف الثاني لليابان، ثم نجح اللاعب ريستو دوان، في إحراز الهدف الثالث لليابان من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بالدقيقة 71، قبل أن يحصل منتخب تركمانستان على ركلة جزاء أحرز منها أحمد أتاييف، الهدف الثاني لتصبح النتيجة 3-2 لليانان، لينجو من هذا الموقف الصعب أمام فريق عائد إلى البطولة بعد غياب 15 عاماً.