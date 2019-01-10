هل يقصي البحرين تايلاند من كأس آسيا اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سيكون منتخب تايلاند أول المودعين لبطولة كأس آسيا 2019 اليوم إذا فشل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب البحرين، في المباراة التي ستجمع المنتخبين على استاد آل مكتوم بنادي النصر عند الساعة الثالثة عصراً، وكلا المنتخبين يبحث عن الفوز الأول له في البطولة، بعدما تعادل الأحمر البحريني في مباراة الافتتاح أمام الإمارات بينما خسرت تايلاند أمام الهند متصدر المجموعة الأولى بنتيجة 4-1.

ونظراً لصعوبة موقف الفريقين ستكون المباراة حاسمة للمنتخبين خصوصاً للبحرين المرشح الأول للفوز في المباراة، نظراً لفارق الإمكانات الفنية بين المنتخبين، ولكنه في الوقت نفسه يعرف مفاجآت البطولة التي قد تطيح به إذا ما احترم المنتخب التايلاندي المتواضع، وستتعامل البحرين بكل جدية مع مواجهة تايلاند، على أمل قطع خطوة كبيرة نحو العبور للدور الثاني في كأس آسيا لكرة القدم.

وكانت البحرين على أعتاب تحقيق مفاجأة في افتتاح المسابقة المقامة في الإمارات، إذ تقدمت بهدف لكن الفريق صاحب الأرض تعادل (1-1) بركلة جزاء في الدقيقة 88، وقال مدرب البحرين، التشيكي ميروسلاف سكوب، إنه لم يشعر بالرضا عن أداء لاعبيه بالشوط الأول أمام الإمارات، ورفض إلقاء اللوم على الحظ في استقبال هدف التعادل المتأخر، واعتبر النتيجة عادلة.

وخسرت تايلاند في الجولة الافتتاحية (4-1)، أمام الهند، لكن سكوب رفض التقليل من قوة منافسه، وقال: «لو اعتقد البعض أن تايلاند، أو الهند أقل قوة من الإمارات فهذا أمر غير صحيح، وربما لا تكون الجولات التالية سهلة».

وأضاف «الآن اللاعبون يدركون معنى التعرض للضغط النفسي، ولو تحلوا بالإيجابية وعدم التفكير في النتائج سيكون بوسعهم الاستمتاع باللعب، دائماً ما أقول لهم استمتعوا بالمباراة، ولو خسرتم فأنا سأتحمل المسؤولية»، وتحتاج التشكيلة الشابة للبحرين بالفعل للتخلص من الضغوط، ومواصلة اللعب بحماس، بينما سيحتفظ سكوب على الأرجح بأغلب عناصر تشكيلة مباراة الافتتاح.

وربما يدفع سكوب بالمهاجم عبدالله يوسف، الذي وقّع منذ أيام على عقد انتقاله إلى سلافيا براج التشيكي، في التشكيلة الأساسية بعدما تعافى من الإصابة، وشارك كبديل في الدقائق الأخيرة أمام الإمارات.

وفي الوقت الذي تنعم فيه البحرين باستقرار فني بوجود المدرب سكوب منذ 2016، فإن تايلاند أقالت المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش بعد الهزيمة أمام الهند، يوم الأحد الماضي، وسيتولى سيريساك يودياردتاي، مساعد رايفاتش، المسؤولية بشكل مؤقت.

أكد مدرب منتخب البحرين التشيكي ميروسلاف سكوب، جاهزية منتخبه للقاء تايلاند اليوم، معتبراً أن الفوز سيعزز فرصة الأحمر للتأهل الى الدور الثاني في البطولة، دون انتظار خدمة من الآخرين حتى لو كان ذلك عن طريق أحسن ثالث في المجموعة.

أكد مدرب تايلاند سيريساك يودياردتاي، أنهم تعلموا الكثير من الخسارة السابقة التي تعرضوا لها من الهند في المباراة الماضية، مشيراً الى أنهم سعوا لمعالجة الأخطاء التي صاحبت مباراة الهند حتى لا تتكرّر أمام البحرين اليوم، مشدداً على أنه سيفاجئ البحرين وسيشاهد الجميع ذلك.

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