مهمة المنتخب.. إيقاف المغامرة الهندية

المصدر: منصور السندي - دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام منتخب الهند، الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس أمم آسيا الـ21 في نسختها الـ17.

وتعدّ المباراة بمثابة مفترق طرق ستحدّد مصير المنتخب في الاستمرار في المنافسة، كونه يدخل المباراة وفي رصيده نقطة واحدة فقط حققها بالتعادل مع البحرين 1-1 في مباراة الافتتاح، في حين يتصدر الهند الترتيب برصيد ثلاث نقاط حصدها باكتساحه منتخب تايلاند 4-1، لذلك فإنه لا خيار أمام رجال «الأبيض» سوى تحقيق الفوز على منتخب «النمور الزرقاء»، وإيقاف مغامرتهم في البطولة، وحصد النقاط الثلاث، وإنعاش أمله في التأهل للدور الثاني في البطولة، تفادياً للدخول في أي حسابات صعبة أو معقدة تحيل أوراق الحسم بالنسبة للمنتخب إلى الجولة الأخيرة لمباريات هذه المجموعة أمام تايلاند، حيث إن أي نتيجة غير الفوز ستضع المنتخب في خطر.

ويسعى «الأبيض» إلى استحضار التاريخ في المواجهة الثانية التي تجمعهما في نهائيات كأس آسيا بعد مرور 34 عاماً، إذ انتهت المواجهة الأولى التي أقيمت في سنغافورة عام 1984 بفوز المنتخب بهدفين دون رد سجلهما عدنان الطلياني وفهد خميس، علماً بأنه جمعت المنتخبين لاحقاً لقاءات ودية عدة، وفي تصفيات كأس آسيا وكأس العالم، فيما انتهت آخر مباراة جمعت بينهما بالتعادل 2-2، وذلك في 28 يوليو 2011، أي قبل نحو سبع سنوات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعدّ مباراة اليوم المواجهة رقم 14 في تاريخ المنتخبين، إذ مازالت آخر مواجهة بينهما في تصفيات كأس العالم عام 2011 حاضرة في الأذهان، بعدما فاز المنتخب الهندي بهدف في لقاء الذهاب في الهند، قبل أن يرد «الأبيض» الدين بالفوز في مباراة الإياب بهدف سجله سبيت خاطر.

وعلى الرغم من أن المنتخب لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب في مباراة الافتتاح أمام البحرين، فإنه حقق التعادل بهدف سجله الملاعب البديل أحمد خليل من ركلة جزاء.

وتواجه «الأبيض» والهند منذ عام 1979 في 13 مباراة رسمية وودية، منها أربع مباريات ودية، وواحدة في بطولة ميرديكا، وواحدة في نهائيات كأس آسيا، وثلاث مواجهات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا، وأربعة لقاءات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إذ فاز المنتخب في ثمانية لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر مواجهتين.

ويدخل المنتخب الهندي المباراة بثقة كبيرة ومعنويات عالية في أعقاب فوزه الكبير على تايلاند 4-1.

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