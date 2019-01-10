11 ألف تذكرة مجانية لجماهير الأبيض في مباراة الهند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم توفير 5000 تذكرة مجانية للجمهور، كما تكفل محبو الأبيض بـ6000 تذكرة، ليصل عدد التذاكر المجانية المخصصة للجمهور الإماراتي في مباراته المهمة أمام منتخب الهند، اليوم، باستاد مدينة زايد الرياضية،

إلى 11 ألف تذكرة، سيتم توزيعها عن طريق مشرفي الحافلات في مواقف حديقة المدينة الرياضية، ومواقف مسجد الشيخ زايد (A)، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.

من جانبها، قامت لجنة شؤون الجماهير باتحاد الكرة بتوفير عدد كبير من الحافلات، لنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة إلى العاصمة أبوظبي لحضور المباراة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم المنتخب، وإتاحة الفرصة لعشاق كرة القدم الإماراتية لحضور مباريات الأبيض، وتشجيع لاعبيه لتحقيق النتيجة المطلوبة في مواجهة المنتخب الهندي.

ويحظى المنتخب الوطني بمساندة جماهيرية كبيرة، ظهرت بوضوح في مباراة الافتتاح التي خاضها الأبيض أمام البحرين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ وجد في ملعب المباراة ما يقرب من 34 ألف متفرج لمؤازرة الأبيض، وهو المشهد المتوقع تكراره في مباراة اليوم أمام الهند، حيث يحتاج المنتخب إلى الفوز.