سعوديتان تحضران بالسيارة من المنطقة الشرقية لدعم «الأخضر»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت مشجعتان لمنتخب السعودية، أمل وميرال، أنهما جاءتا بالسيارة من المنطقة الشرقية في السعودية لتشجيع «الأخضر» في كأس آسيا 2019 في الإمارات، متمنيتان أن تستمرا حتى نهاية البطولة، وتشاهدا النهائي يجمع الإمارات مع السعودية.

وشهدت مباراة السعودية وكوريا الشمالية، في دبي، أمس، حضوراً جماهيرياً نسائياً مميزاً، من جانب عشاق «الأخضر»، إذ تنوع الجمهور الذي ساند الفريق، في مباراته الافتتاحية في كأس آسيا، بين المقيمين في الدولة، وبين القادمين من السعودية.

وقالت أمل لـ«الإمارات اليوم» إنها جاءت بسيارتها الخاصة قادمة من السعودية، مؤكدة أن قرار السماح للسيدات بقيادة السيارات في السعودية، في شهر يونيو الماضي، جعلها تتقدم للحصول على رخصة القيادة، لأنها منذ صغرها وهي تعشقها.

وأضافت: «قررت أن أحضر مع أسرتي إلى الإمارات عن طريق البر قادمين من المنطقة الشرقية، حيث أقلتنا ثلاث سيارات تسير خلف بعضها، وأنا كنت أقود إحدى هذه السيارات، إذ كان حضور حدث كبير مثل بطولة كأس آسيا من أكبر أمنياتي، لأنني أتابع كرة القدم باستمرار، ولكن عن طريق التلفاز، حيث إنني أحب ناديي الاتفاق والهلال، بينما كانت فرصة بالنسبة لي أن أشاهد منتخب السعودية من أرض الملعب في الإمارات».

وتابعت: «أتوقع أن يقدم (الأخضر) بطولة قوية، وأن يتأهل إلى الدور الثاني، لكنني أتمنى أن يبتعد عن مواجهة منتخب الإمارات في الأدوار الإقصائية، وأن يتكرر سيناريو نسخة 1996، عندما التقى المنتخبان في النهائي، وبكل حب أقول يفوز المنتخب الأفضل بعدها في النهائي، وإذا فاز (الأبيض) سنقول له مبروك، مثلما نتمنى فوز منتخب السعودية».

من جهتها، قالت ميرال إنها درست في الإمارات، لكنها جاءت من السعودية مع أمل، موضحة لـ«الإمارات اليوم»، أن «استضافة الإمارات بطولة كأس آسيا أمر رائع، ونحن سعداء بمشاهدة المباريات من أرض الملعب، لأن الأجواء في المدرجات تكون مختلفة مع الحماس الكبير من المشجعين».

وأضافت: «أتابع كرة القدم السعودية والعالمية، وأنا من محبي نادي الهلال، بينما أشجع عالمياً ريال مدريد، وبالنسبة لبطولة كأس آسيا، أتوقع أن يقدم (الأخضر) بطولة قوية، وأن يكون من أبرز المنافسين في اللقب، خصوصاً أن المنتخب تحسن كثيراً في الفترة الأخيرة، مع المدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، وأرى أن المجموعة الخامسة التي يلعب بها الفريق تجعل حظوظه قوية في التأهل إلى دور الـ16».

وأشارت إلى أن المنافسة في اللقب لن تخرج من منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والسعودية، متمنية أن يقدم منتخب الإمارات بطولة قوية، ويستفيد من إقامة البطولة على أرضه ووسط جمهوره، بينما أبدت حزنها لغياب نجم الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، مؤكدة أن غيابه سيكون مؤثراً بشكل كبير على «الأبيض»، إلى جانب القيمة الفنية الكبيرة لـ«عموري»، وإمتاعه للجمهور بشكل عام، بوصفه أحد أفضل اللاعبين في قارة آسيا، وأفضل لاعب في القارة في 2016.