الإيطالي ليبي يقود الصين إلى إجهاض مفاجأة قيرغيزستان

المصدر: معاذ كمبال - العين

تغلبت الصين على قيرغيزستان بهدفين لهدف، أمس، على استاد خليفة بن زايد، ضمن افتتاحية المجموعة الثالثة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم، ليحرز بذلك «التنين» أول ثلاث نقاط، وهي المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً ضخماً من الجالية الصينية، التي زينت المدرجات بالأعلام الصينية، وقامت بتشجيع لاعبيها على مدار الشوطين.

وبعكس البداية المتواضعة في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم قيرغيزستان بهدف وحيد، سجله خالدين إسرائيلوف في الدقيقة 42، إلا أن «التنين الصيني» بقيادة المدرب الإيطالي مارسيلو ليبي كشر عن أنيابه، وسجل هدفين بواسطة كلٍّ من حارس قيرغيزستان «خطأ في مرماه» في الدقيقة 50، ويوو دابو في الدقيقة 78، لتنجح بذلك الصين في الفوز بالمباراة الافتتاحية للمرة الرابعة على التوالي.

وفي المقابل، سجل لاعب قيرغيزستان خالدين إسرائيلوف اسمه في سجل التاريخ، بعد أن أصبح أول لاعب في بلاده يسجل في نهائيات كأس آسيا، التي يشارك فيها منتخب بلاده.

وأدار الطاقم المونديالي الإماراتي، بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن، اللقاء بصورة جيدة، احتسب خلالها تسع مخالفات لصالح الصين، و11 مخالفة لمنتخب قيرغيزستان، فيما أشهر بطاقة صفراء واحدة، كانت من نصيب لاعب قيرغيزستان زيرغالبيك كايرات.