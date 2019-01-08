صحف الأردن تهلل لفوز النشامى.. والفلسطينية سعيدة بـ«النقطة التاريخية»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

هللت الصحف الأردنية الصادر أمس لفوز منتخب النشامى على أستراليا في افتتاح مبارياته بأمم آسيا، وعنونت صحيفة الرأي «النشامى (1) أستراليا (0).. ضربة البداية»، مشددة على أن المنتخب الأردني حقق ضربة قوية ومزدوجة في بداية مشواره ببطولة أمم آسيا، وأصاب بفوزه الذي حققه على المنتخب الأسترالي كل التوقعات التي كانت تنصب في مصلحة «الكنغارو» للفوز بالمباراة.

وقالت جريدة الدستور في عنوانها «النشامى.. الروح القتالية تتفوق على الخبرة الأسترالية».

وركزت صحيفة الغد على ردود فعل الصحافة الأسترالية على خسارة منتخبها، واهتمت بالإشادة التي نالها أداء منتخب النشامى من وسائل الإعلام في أستراليا.

بدورها، تغنت الصحف الفلسطينية بتعادل فلسطين أمام سورية، وعنونت صحيفة القدس: «فدائيو فلسطين ينتزعون نقطة تاريخية ويحرمون نسور سورية من النقاط الثلاث».

وكتبت صحيفة الأيام تحت عنوان لها: «البهداري نجم المنتخب يوقف خطورة السومة وخربين»، وأضافت «الفدائي يفرض التعادل السلبي على نسور قاسيون في كأس آسيا». وتركز معظم تحليل صحيفتي القدس والأيام حول نجاح منتخب فلسطين في تحقيق أول نقطة تاريخية له في ظهوره الرسمي الثاني في كأس آسيا.

في المقابل، عبّرت الصحف السورية عن دهشتها لبداية «نسور قايسون» في بطولة أمم آسيا، وقالت صحيفة تشرين في وصفها للمباراة: «منتخبنا أضاع فوزاً قريباً، وكان ممكناً ومتوقعاً أمام فلسطين».