نقطة تاريخية لـ «الفدائي» أمام سورية

المصدر: أحمد طارق وجوني جبور - الشارقة

حصل منتخب فلسطين على أول نقطة في تاريخ مشاركاته في كأس آسيا 2019، بعدما فرض التعادل من دون أهداف على منتخب سورية، أمس، على استاد نادي الشارقة، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، التي شهدت فوز الأردن على حامل اللقب أستراليا بهدف دون رد، ليتصدر «النشامى» المجموعة برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من سورية وفلسطين، بينما تذيل حامل اللقب، لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط.

قدم المنتخبان مباراة حماسية، بفضل الحضور الجماهيري الكبير الذي بلغ 8471 متفرجاً، إذ كانت الأفضلية من جانب منتخب سورية، الذي لم يستفد من الفرص الخطرة التي سنحت له، بينما ظهر «الفدائي» بمستوى رائع، خصوصاً في الجوانب الدفاعية، ليحصل كل منتخب على نقطة، وهي النتيجة التي أعادت الأمل إلى حامل اللقب، أستراليا، بعدما بات الفارق بين «الكنغارو» والمركز الثاني نقطة واحدة.

سيطر منتخب سورية على مجريات اللعب أغلب فترات الشوط الأول، فيما اعتمد منتخب فلسطين على الهجمات المرتدة، وانطلاقات سامح مراعبة، وفي الشوط الثاني حاول “نسور قاسيون” اقتناص هدف بيد أن “الفدائي” كان بالمرصاد وتصدى لكل المحاولات رغم أنه لعب بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 69 تلقى «الفدائي» صدمة من الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف، الذي طرد اللاعب محمد صالح، بعدما استخدم «الكوع» في التدخل مع السوري عمر خريبين، ليحصل صالح على الإنذار الثاني.