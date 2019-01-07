إسماعيل أحمد ومطر وخليل جاهزون لدعم المنتخب أمام الهند

المصدر: أبوظبي - د.ب.أ

أكد المشرف على المنتخب الوطني لكرة القدم حسن سهيل أن الجهاز الطبي للمنتخب أعطى الضوء الأخضر لمشاركة إسماعيل أحمد وإسماعيل مطر وأحمد خليل منذ بداية المباراة المقبلة أمام الهند، الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس آسيا 2019.

وكان اللاعبون الثلاثة غير جاهزين قبل انطلاق منافسات البطولة باستثناء أحمد خليل، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني من مباراة المنتخب أمام نظيره البحريني، أول من أمس، في افتتاح منافسات البطولة والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وقال سهيل إن الثلاثي جاهز للمشاركة في المباراة وفقا لقرار الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب، وأوضح أن الخروج بالتعادل في المباراة الافتتاحية مرضٍ إلى حد ما، وأكد: «قياسا بكل الجوانب والضغوط نحن راضون عن نتيجة التعادل أمام البحرين لكن بالطبع لسنا راضين على المستوى فلدينا الافضل بلا شك».

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم البحرين والهند وتايلاند، وتنص لوائح البطولة على صعود منتخبين من كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأضاف: «نتقبل النقد من الجماهير والاعلام ونستمع له ونستفيد لكنني أحب طمأنة الجميع بأننا سنظهر بشكل آخر في مباراة الهند المقبلة، وأدعو الجماهير لمساندة اللاعبين».

وحول فلسفة المدرب زاكيروني ودفعه بلاعبين شباب في البطولة، قال:«لدينا في اتحاد الكرة استراتيجية شاملة للمنتخبات والمنتخب الحالي هو مزيج من الشباب ولاعبي الخبرة ونواة لإعداد جيل لتصفيات كأس العالم المقبلة، فنحن في منتصف خطة التغيير تقريبا». وأوضح: «الامور الفنية بيد المدرب زاكيروني وهو المسؤول الأول عن هذا الجانب، ونحن نقدم له كل الدعم واللاعبون الان يشعرون برغبة حقيقية لزرع الفرح بين الجماهير والأجواء رائعة فقد طوينا صفحة مباراة البحرين».